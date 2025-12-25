США загонять 80 тисяч іммігрантів в спецтабори

Адміністрація президента США Дональда Трампа має намір побудувати сім великих центрів утримання 80 000 затриманих іммігрантів.

Центри будуть створені для прискорення депортації іммігрантів, повідомляє The Washington Post.



Fдміністрація Трампа шукає підрядників, які допоможуть їй реформувати систему утримання іммігрантів у США. Згідно з проєктом тендеру план передбачає реконструкцію промислових приміщень, щоб одночасно утримувати понад 80 000 затриманих іммігрантів.



Затриманих осіб будуть реєструвати в центрах обробки протягом декількох тижнів, а потім направлятимуть до одного з семи великих центрів, що вміщуватимуть від 5000 до 10 000 осіб кожен, там іммігранти будуть готуватися до депортації.

Великі переобладнані центри будуть розташовані поблизу основних логістичних центрів у Вірджинії, Техасі, Луїзіані, Арізоні, Джорджії та Міссурі. Ще 16 менших центрів вміщуватимуть до 1500 осіб кожен.



Проєкт тендеру, зазначає видання, не є остаточним і може бути змінений.

Hечниця Міністерства внутрішньої безпеки Трісія Маклафлін заявила, що не може підтвердити інформацію про такі центри і відмовилася відповідати на запитання про план реконструкцію промислових приміщень.



План щодо центрів стане наступним кроком у кампанії президента Дональда Трампа із затримання та депортації мільйонів іммігрантів, яка розпочалася з поспішного розширення національної системи утримання іммігрантів, найбільшої у світі. Володіючи 45 мільярдами доларів, виділеними Конгресом на утримання іммігрантів, його адміністрація цього року відновила недіючі в'язниці, перепрофілювала частини військових баз та уклала партнерські угоди з губернаторами-республіканцями для будівництва таборів для іммігрантів у віддалених регіонах



Нові об'єкти максимізують ефективність, мінімізують витрати, скоротять час обробки документів, обмежать тривалість перебування, прискорять процес виселення та сприятимуть безпеці, гідності та повазі до всіх, хто перебуває під вартою ICE/



ICE планує модернізувати будівлі, створивши житлові блоки з душами та туалетами, кухні, обідні зони, медичні блоки, внутрішні та відкриті зони для відпочинку, юридичні бібліотеки та адміністративні офіси. Деякі об'єкти включатимуть приміщення для утримуваних сімей.



Yа початку цього місяця ICE утримувало понад 68 000 осіб, що є найвищим показником за всю історію. Майже половина, або 48 відсотків цих осіб, не мають судимостей або кримінальних звинувачень, що знаходяться на розгляді, як свідчать дані ICE.

