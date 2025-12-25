Дрони СБУ влаштували різдвяну «бавовну» у РФ

Далекобійні дрони Центру спецоперацій "Альфа" СБУ успішно уразили два важливі об’єкти нафтогазового сектору РФ.

"Далекобійні дрони Центру спецоперацій "Альфа" СБУ успішно уразили два важливі об’єкти нафтогазового сектору рф. Першим під атакою опинився морський порт Темрюк у Краснодарському краї. Там палають два резервуари з нафтопродуктами", - сказало джерело в СБУ.



Площа пожежі становить близько 2 тис. кв. м, до гасіння залучено 70 осіб та 18 одиниць техніки, повідомляє "Інтерфакс-Україна".



"Згодом різдвяне "вітання" від СБУ дісталося й Оренбурзькому газопереробному заводу. Це найбільший у світі газохімічний комплекс, який переробляє 37,5 млрд м³ газу на рік", - поінформувало джерело.



Eнаслідок прильоту безпілотників сталося займання газу в трубопроводі естакади установки 3У-70, яка очищає сирий газ від сірководню та діоксиду вуглецю.



Технологічний процес на підприємстві було призупинено. Сервіс FIRMS, що відстежує загоряння у реальному часі по всьому світу, зафіксував пожежі на заводі.

"СБУ продовжує системні удари по об’єктам нафтогазового сектору рф. Кожне з них б’є по російському бюджету, зменшує валютні надходження, ускладнює логістику та постачання пального для армії. СБУ й надалі проводитиме спецоперації для створення додаткового тиску на економіку рф", - резюмуваkj джерело в СБУ.

Фото: Telegram.