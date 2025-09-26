Трамп готує сюрприз для Кремля: американські контрактники, Patriot і далекобійні бомби для ЗСУ

Президент США Дональд Трамп останніми днями зробив низку оптимістичних заяв щодо України. Проте важливими є не лише публічні слова, а й закулісні рішення, які можуть суттєво вплинути на хід війни. Адміністрація Трампа вже погодила низку важливих кроків на підтримку України, хоча про них ще не широко повідомляють, розповів член Республіканської партії США Борис Пінкус 24 каналу.

Пінкус підтвердив, що США погодили передачу Україні нових керованих ракето-бомб Extended Range Attack Munition (ERAM) із дальністю ураження до 450 км. Це озброєння може стати важливим чинником для ураження тилових об’єктів РФ.

За словами політика, Трамп також розглядає можливість дозволити американським військовим у відставці працювати в Україні в межах гарантій безпеки. Йдеться про колишніх контрактників, які служили в Іраку та Афганістані, включно з льотчиками та фахівцями з експлуатації сучасних озброєнь. «Це професіонали, які добре знають, як працювати з високотехнологічною зброєю. Розмови про їхнє залучення активізувалися після того, як Росія атакувала американський завод в Україні. Їх можуть використати для захисту підприємств із американськими інвестиціями. Але вони не прибудуть з порожніми руками», – наголосив Пінкус.

На думку Пінкуса, після цього Трамп може ухвалити рішення про передачу Україні систем ППО Patriot, про що вже йшлося раніше. Це суттєво посилило б українську протиповітряну оборону.

Залучення досвідчених американських ветеранів та передачу сучасного озброєння експерти розглядають як сигнал готовності Вашингтона діяти рішучіше, особливо після загострення ситуації та атак Росії по об’єктах, пов’язаних із США.

Як повідомляло раніше ForUa, Трамп різко змінив риторику щодо війни в Україні.