Від компромісу до перемоги: Трамп різко змінив риторику щодо війни в Україні

Президент США Дональд Трамп раптово змінив свою риторику щодо війни в Україні. Раніше він тиснув на Київ із вимогою поступитися територіями, тепер же заявляє, що Україна здатна повернути всі свої землі, повідомляє Sky News.

За цим, на думку видання, стоять кілька причин:

Військові та економічні реалії: Росія платить високу ціну за війну як у людських ресурсах, так і в фінансах. Трамп визнав, що Москва відчуває «серйозні економічні труднощі», що підкріплює аргументи на користь перемоги України за допомогою Заходу.

Вплив союзників: Європейські лідери активно відвідували Вашингтон та закликали Трампа обережно ставитися до Путіна. Підвищення допомоги України з боку НАТО послабило аргументи про фінансовий тягар для США.

Внутрішня політика: Жорсткіша позиція щодо національної оборони може допомогти Трампу консолідувати підтримку серед республіканців і привернути увагу поміркованих виборців.

Крім того, експерти вважають, що зміна риторики може бути частиною переговорної тактики Трампа. Раніше компромісні заяви могли стимулювати Київ і Москву до переговорів, але, оскільки Росія не проявляє готовності до угоди, президент США змістив фокус на підтримку повного відновлення України. Трамп наголосив, що у України є всі шанси повернути свої території, а економічні труднощі Росії роблять зараз сприятливий момент для дій Києва.

Як повідомляло раніше ForUa, сенатор Грем назвав заяву Трампа переломним моментом у війні в Україні.

 

 

 

 

 

 

 

 Автор: Тетяна Андрійко

