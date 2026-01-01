Сили оборони продовжують знищувати воєнно-економічний потенціал російського агресора

У межах заходів зі зниження воєнно-економічного потенціалу російського агресора в ніч на 1 січня підрозділи Сил оборони України завдали ураження низці важливих об’єктів противника.

"Зокрема, уражено нафтопереробний завод "Ільський" (Краснодарський край, рф). Зафіксовано влучання ударних БпЛА по цілі з подальшою пожежею на території об’єкта. Також, здійснено вогневе ураження установки підготовки нафти "Альметьевская" у Республіці Татарстан, рф. Ціль уражено, результати уточнюються", - повідомляє Генштаб ЗСУ.

Сили оборони України завдали вогневого ураження по цілях противника на тимчасово окупованій території Донецької області.



У районі міста Донецьк уражено склад зберігання БпЛА типу "Шахед"/"Герань". Результати уточнюються. Разом з тим, поблизу населеного пункту Шевченко уражено зенітно-ракетний комплекс "Тор-М2".



У районі міста Іловайськ, уражено склад пально-мастильних матеріалів 51 армії противника. Зафіксовано пожежу на території об’єкта.

В районі Авдіївки, уражено командно-спостережний пункт штурмового загону 68 танкового полку 150 мотострілецької дивізії.

Сили оборони України продовжують вживати заходів для підриву воєнно-економічного та наступального потенціалу російських окупантів і примушення рф до припинення збройної агресії проти України.

Фото: Генштаб ЗСУ.