Сили оборони продовжують знищувати воєнно-економічний потенціал російського агресора

У межах заходів зі зниження воєнно-економічного потенціалу російського агресора в ніч на 1 січня підрозділи Сил оборони України завдали ураження низці важливих об’єктів противника.
"Зокрема, уражено нафтопереробний завод "Ільський" (Краснодарський край, рф). Зафіксовано влучання ударних БпЛА по цілі з подальшою пожежею на території об’єкта. Також, здійснено вогневе ураження установки підготовки нафти "Альметьевская" у Республіці Татарстан, рф. Ціль уражено, результати уточнюються", - повідомляє Генштаб ЗСУ.
Сили оборони України завдали вогневого ураження по цілях противника на тимчасово окупованій території Донецької області.
У районі міста Донецьк уражено склад зберігання БпЛА типу "Шахед"/"Герань". Результати уточнюються. Разом з тим, поблизу населеного пункту Шевченко уражено зенітно-ракетний комплекс "Тор-М2".
У районі міста Іловайськ, уражено склад пально-мастильних матеріалів 51 армії противника. Зафіксовано пожежу на території об’єкта.
В районі Авдіївки, уражено командно-спостережний пункт штурмового загону 68 танкового полку 150 мотострілецької дивізії.
Сили оборони України продовжують вживати заходів для підриву воєнно-економічного та наступального потенціалу російських окупантів і примушення рф до припинення збройної агресії проти України.
Фото: Генштаб ЗСУ.Автор: Галина Роюк