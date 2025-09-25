Репараційний кредит ЄС для України може сягнути €130 мільярдів за рахунок заморожених активів РФ

Європейський Союз розглядає можливість надання Україні репараційного кредиту на суму до 130 мільярдів євро. Основою для цієї масштабної позики мають стати заморожені на Заході грошові активи Росії, які наразі оцінюються приблизно у 175 мільярдів євро в готівці.

Про це повідомляє агентство Reuters, посилаючись на деталі пропозиції, ініційованої президенткою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн.

Основа кредиту та механізм

Ідея Фон дер Ляєн полягає у створенні спеціального фінансового інструменту, який використовуватиме кошти, заморожені після повномасштабного вторгнення Росії в Україну у 2022 році.

Загальна сума заморожених активів РФ у Європі оцінюється приблизно у 210 мільярдів євро , більшість з яких зберігається у центральному депозитарії цінних паперів Euroclear у Бельгії.

З цієї суми близько 175 мільярдів євро вже досягли терміну погашення і перетворилися на готівку, що робить їх потенційною базою для нового кредиту.

Важливою умовою є те, що Україна почне повертати цей кредит лише після того, як Росія виплатить репарації в рамках потенційної мирної угоди, як зазначила Фон дер Ляєн.

Погашення G7 та ризики

Перш ніж ЄС зможе виділити 130 мільярдів євро, планується спершу погасити попередній кредит G7 (Групи семи) для України у розмірі 45 мільярдів євро, виданий минулого року. Після цього вивільняється приблизно 130 мільярдів євро для нового репараційного інструменту.

Кредитні ризики цього механізму будуть нести колективно європейські країни, а також, можливо, деякі держави G7.

Європейська Комісія активно розробляє механізм, який дозволить використовувати заморожені активи без їхньої повної конфіскації. Це є ключовою "червоною лінією" для багатьох урядів ЄС та Європейського центрального банку.

Фінальне рішення та оцінка МВФ

Остаточне рішення щодо розміру та надання кредиту залежатиме від оцінки Міжнародного валютного фонду (МВФ) щодо фінансових потреб України на 2026–2027 роки.

Як повідомив комісар ЄС з економічних питань Валдіс Домбровскіс, деталі ще не узгоджені, і наразі тривають активні консультації між європейськими та міжнародними фінансовими структурами.

Цей крок має на меті надати Україні необхідну фінансову підтримку для відбудови, використовуючи заморожені кошти агресора, при цьому намагаючись дотриматись міжнародного права щодо суверенних активів.

Раніше ми повідомляли, що США планують змусити Росію фінансувати відбудову України.