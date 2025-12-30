Перший транш кредиту ЄС: гроші будуть не раніше квітня

Україна розраховує отримати перший транш кредиту від Європейського Союзу не раніше квітня цього року. На початку року надходжень коштів не очікується, тоді як найбільш критичний період для виконання державних бюджетних зобов’язань починається з квітня. Саме тому Україні принципово важливо, щоб фінансування від ЄС надійшло без затримок, повідомила заступниця керівника Офісу президента Ірина Мудра.

Вона також наголосила, що своєчасне отримання кредиту безпосередньо впливає на стабільність державних фінансів та здатність уряду виконувати ключові видатки під час війни. Основну частину коштів від ЄС планується спрямувати на сектор безпеки й оборони: закупівлю озброєння, забезпечення потреб Збройних сил України та виплати військовослужбовцям.

Раніше посол ЄС в Україні Катаріна Матернова заявила, що рішення про надання Україні кредиту у розмірі 90 млрд євро, ухвалене під час саміту ЄС у Брюсселі, дозволить зберегти фінансову стійкість держави протягом наступних двох років. Вона підкреслила, що кредит надається на винятково вигідних умовах:

- безвідсоткова позика;

- можливість не повертати кошти у разі, якщо Росія не виплатить репарації за збитки, завдані війною.

Фінансування від ЄС є ключовим для стабільності державного бюджету України та підтримки обороноздатності у найближчі місяці.

Як повідомляло раніше ForUa, ЄС хоче давати Україні гроші за принципом «купуй європейське».