Солідарність на папері: п’ять країн ЄС і партнерів не дали Україні жодного патрона

Найбільший внесок у підтримку оборони України з урахуванням економічного потенціалу донорів за час повномасштабної війни зробили Данія, Естонія та Литва. Водночас Угорщина, Австрія, Швейцарія, Мальта і Кіпр не надали Україні жодної військової допомоги.

Двостороння військова допомога Україні з боку європейських країн є вкрай нерівномірною. Найактивніше підтримують Україну держави, які географічно або історично наближені до Росії та України, зокрема країни Балтійського регіону.

Так, за три з половиною роки повномасштабної війни:

Данія спрямувала на військову допомогу Україні 2,75% річного ВВП;

Естонія — 2,63% ВВП;

Литва — 1,91% ВВП.

Понад 1% річного ВВП витратили також Латвія, Швеція, Фінляндія та Норвегія. До групи найбільших донорів належать Нідерланди, Польща, Словаччина, Бельгія, Німеччина, Велика Британія, Хорватія та Болгарія — ці країни спрямували від 0,32% до 0,93% ВВП на військову підтримку України. Водночас, накопичена військова допомога США за весь період війни становила 0,28% американського ВВП.

Низка країн Європи або взагалі не надавала Україні військової допомоги, або обмежувалася мінімальними обсягами. Зокрема:

Ірландія — 0,02% ВВП;

Іспанія — 0,06% ВВП;

Греція — 0,08% ВВП;

Італія — 0,09% ВВП;

Румунія — 0,15% ВВП.

Експерти аналітичного центру Bruegel пояснюють такі диспропорції в межах ЄС проблемою так званих «колективних дій».

