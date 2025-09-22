США планують змусити Росію фінансувати відбудову України

Група з шести сенаторів США, що складається як з демократів, так і з республіканців, запропонувала новий законопроєкт під назвою REPO Implementation Act of 2025. Його мета – активізувати використання заморожених російських активів для допомоги Україні. Законопроєкт передбачає щоквартальну передачу російських коштів Києву.

Що пропонує Сенат щодо активів Росії?

Новий законопроєкт, відомий також як REPO 2.0, має внести зміни до ухваленого у квітні 2024 року закону REPO Act («Відновлення економічного добробуту та можливостей для українців»). Він надасть адміністрації президента США більше повноважень для вилучення заморожених російських активів та їх регулярної передачі Україні.

Ця ініціатива спрямована на забезпечення передбачуваної та постійної підтримки Києва, що, за словами сенаторів, зменшить фінансове навантаження на американських платників податків. Сенаторка Джин Шахін підкреслила, що використання заморожених російських активів — це «необхідний крок, щоб Україна мала ресурси для оборони та відбудови».

Законопроєкт передбачає:

Переведення активів під юрисдикцію США: Близько $5 мільярдів заморожених російських активів будуть переведені на рахунок із нарахуванням відсотків.

Регулярні виплати: Щонайменше $250 мільйонів з цього рахунку надаватимуться Україні кожні 90 днів.

Дипломатичний тиск на G7: США проводитимуть дипломатичну кампанію, щоб переконати союзників із G7 спрямовувати кожного кварталу не менш як 5% (близько $15 мільярдів) заблокованих російських коштів на користь України.

Звітність: Регулярно складатимуть звіт про те, скільки російських активів ще залишилося за межами США.

Що у ЄС говорять про заморожені активи?

У Європі також активно обговорюють використання заморожених російських активів. Зокрема, європейські лідери розглядають можливість надання Україні «репараційної позики». Ідея полягає в тому, щоб замінити ці активи безвідсотковими облігаціями Єврокомісії, що дозволить обійти можливе вето Угорщини та розмістити активи під вигідніші відсотки. Виплати за цією позикою Україна розпочне лише після отримання компенсацій від Росії за завдані війною збитки.

Як використовують заморожені російські активи?

Після початку повномасштабного вторгнення Росії країни Заходу заморозили близько $300 мільярдів активів російського Центробанку. Найбільша частина — близько 210 мільярдів євро — заблокована в ЄС.

На сьогодні вже є приклади використання цих коштів:

ЄС: Євросоюз спрямовує прибутки від заморожених активів на фінансову допомогу Україні. Нещодавно був виділений транш у розмірі 1 мільярда євро в рамках програми ERA Loans для відновлення критичної інфраструктури. Також кошти з прибутків йдуть на виплату кредиту G7 для України.

Велика Британія: Уряд Великої Британії нещодавно спрямував понад 1 мільярд фунтів стерлінгів (приблизно $1,36 мільярда) із заморожених російських коштів на військову допомогу Києву, зокрема на закупівлю боєприпасів та дронів.

Єврокомісія продовжує працювати над механізмами, які дозволять у майбутньому задіяти близько 200 мільярдів євро російських активів для масштабної післявоєнної відбудови України.

