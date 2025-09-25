﻿
Небезпечний сигнал: Трамп змінює правила гри та готує ґрунт для звинувачень

У новій риториці президента США Дональда Трампа європейські чиновники побачили не стільки зміцнення підтримки України, скільки спробу перекласти відповідальність за оборону Києва на Європу.

Після кількох місяців тиску на Україну Трамп 23 вересня різко змінив тон і заявив, що Київ може боротися й відвоювати всі свої території "за допомогою Євросоюзу", повідомляє Financial Ti mes. Така заява стала шоком для багатьох європейських столиць — там вважають, що Білий дім готує підґрунтя для майбутніх звинувачень ЄС у разі, якщо Україна зазнає поразки. "Це початок гри у звинувачення. США знають, що мита проти Китаю та Індії будуть неможливими для ЄС", – заявив один із європейських чиновників, коментуючи різку зміну курсу Вашингтона.

Крім того, Трамп зайняв жорсткішу позицію щодо санкцій, закликаючи Європу повністю зупинити імпорт російської нафти та запровадити мита проти Китаю й Індії. Водночас прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан — союзник Трампа в ЄС — пообіцяв блокувати ці ініціативи, що лише підсилює розкол усередині блоку.

Деякі європейські лідери, включно з президентом Франції Еммануелем Макроном, публічно назвали заяву Трампа "правильною", однак за лаштунками чиновники визнають: США більше не виглядають надійним партнером, готовим нести основний тягар війни. Один із посадовців ЄС звернув увагу на те, що Трамп завершив свою публікацію в Truth Social словами "Успіхів усім!", що виглядало як своєрідна "прощальна записка" — сигнал, що Вашингтон відходить убік.

Своєю чергою, перший заступник міністра закордонних справ України Сергій Кислиця наголосив, що заява Трампа не була спонтанною. За його словами, вона стала результатом багатотижневих консультацій із Києвом, європейськими партнерами й американськими радниками, а також ознайомлення президента з розвідувальними даними. "Європейці можуть зробити більше і повинні робити більше", — заявив Кислиця, маючи на увазі тих членів ЄС, які досі купують енергоносії в Росії.

Однак європейські аналітики сумніваються, що навіть у разі виконання вимог США Трамп виконає свої обіцянки. "Вони не вірять, що він наслідуватиме цей приклад. Він ненадійний у цьому питанні", – вважає експертка Ради з міжнародних відносин Ліана Фікс.

Експерти застерігають: нова риторика Вашингтона може стати початком більш масштабного зсуву, який змусить ЄС брати на себе більшу частину витрат на оборону України й створить додаткову напругу між союзниками.

Раніше ForUa повідомляло, про що свідчать підсумки зустрічі українського та американського президентів.

 

 

 

 

 

 

 Автор: Тетяна Андрійко

