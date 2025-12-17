﻿
Суспiльство

Понад 15 років "ватники" Бубка та Клочкова отримували державні стипендії

Президент Володимир Зеленський припинив виплату державних стипендій легкоатлету Сергію Бубці та плавчині Яні Клочковій. Про це йдеться в указі №967 від 17 грудня, передають Українськi Новини.

"Припинити виплату:… Бубці Сергію Назаровичу державної стипендії, призначеної Розпорядженням Президента України від 30 січня 2004 року № 14/2004-рп", - йдеться в указі.

Бубка - радянський та український легкоатлет (стрибки із жердиною), олімпійський чемпіон, чемпіон світу і Європи, він встановив 35 світових рекордів, з 2005 до 2022 року був президентом Національного олімпійського комітету України.

За даними ЗМІ Бубка виїхав з України під час вторгнення Росії та проживає поблизу Монако, уникаючи публічних засуджень агресії Росії.

Зеленський також позбавив держстипендії пловчиню Яну Клочкову, яка була призначена розпорядженням Президента України від 15 липня 2009 року.

Клочкова - українська плавчиня, чотирикратна олімпійська чемпіонка на дистанціях 200 та 400 метрів, срібна призерка - 800 метрів, принесла Україні найбільшу кількість золотих олімпійських медалей. Зокрема, вона завоювала 14 медалей на чемпіонатах світу (10 золотих та чотири срібних) та 28 на чемпіонатах Європи (14 золотих,5 срібних та 3 бронзових нагород).

Згідно з інформацією ЗМІ, Клочкова живе в окупованому Криму і мовчить про війну в Україні.

Зеленський також позбавив держстипендій яхтсменів Євгена Браславця та Ігоря Матвієнка, гімнаста Юрія Єрмакова, стрибуна у воду Іллю Квашу, академічну веслувальницю Інну Фролову.

 Автор: Богдан Моримух

