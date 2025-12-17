WSJ: Європа вважає мир на умовах Росії прямим шляхом до нової війни

Європейські лідери переконані, що будь-яка мирна угода на користь Кремля несе пряму загрозу безпеці всього континенту. Як повідомляє видання WSJ, у Європі вважають, що відсутність домовленостей є кращим варіантом, ніж сценарій, який дозволить Росії згодом розширити війну.

Основні застереження союзників

У нещодавно оновленій Стратегії національної безпеки США європейські країни отримали звинувачення у «нереалістичних очікуваннях» щодо перебігу війни. Проте європейські лідери займають жорстку позицію. Вони вже застерегли президента України Володимира Зеленського від значних поступок у переговорах зі США. Головною умовою Європа називає наявність чітких гарантій: що саме запропонує Вашингтон, якщо Росія порушить угоду і нападе знову.

Позиція лідерів

Президент Франції Еммануель Макрон наголосив, що Європі потрібен мир, а не капітуляція. За його словами, угода, яка дає Росії свободу дій, дозволить Кремлю йти далі та ставити під удар інші європейські країни.

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте також окреслив похмурий сценарій у разі успіху Путіна. Він зазначив, що окупація України призведе до безпосереднього тиску російських військ на кордони Альянсу. Це змусить НАТО до критичного і фінансово болючого збільшення військових витрат, які значно перевищать поточні плани.

Протидія тиску з боку Вашингтона

Згідно з даними WSJ, європейці вже кілька місяців намагаються відвернути Білий дім від мирних пропозицій, які вважають занадто вигідними для Москви. Зокрема, лідери ЄС разом із Києвом відхилили заклики США щодо виведення українських військ із укріплених територій на Донбасі. У Європі побоюються, що передача цих позицій Росії лише полегшить для РФ підготовку до майбутнього вторгнення.