Скандальний герцог Мальборо постане перед судом за звинуваченнями в удушенні

Чарльзу Джеймсу Спенсеру-Черчиллю, відомому як герцог Мальборо, висунули звинувачення у трьох епізодах навмисного удушення, що не призвели до смерті.

Про це пишуть Guardian та Associated Press.

Ще торік 13 травня 70-річного чоловіка взяли під варту, а напередодні, 16 грудня, його викликали до магістратського суду Оксфорда.

Його звинувачують у трьох злочинах навмисного удушення, скоєних з листопада 2022 року по травень 2024 року. За даними поліції, усі три епізоди було вчинено проти однієї й тієї самої людини.

Спенсер-Черчилль є 12-м герцогом Мальборо і належить до однієї з найаристократичніших родин Великої Британії. Він є родичем колишнього прем'єр-міністра Вінстона Черчилля та принцеси Діани (Спенсер).

Спенсер-Черчилль успадкував герцогський титул у 2014 році після смерті свого батька. До цього він мав титул маркіза Блендфорда і був відомий як Джеймі Блендфорд. Однак своїм родинним маєтком — 300-річним палацом Бленгейм, об’єктом Світової спадщини ЮНЕСКО, де народився і Вінстон Черчилль — він не володіє й не бере участі в його управлінні.

Усе через те, що у 1994 році його батько звернувся до суду, щоб юридично гарантувати, що його син, відомий боротьбою з наркозалежністю, не зможе взяти під контроль родинну резиденцію.

«Я думаю, що в кожній родині були паршиві вівці, і в цьому немає нічого нового. У нас були і хороші, і погані», — сказав тоді його батько.

Натомість сімейна резиденція належить Фонду спадщини палацу Бленгейм, яка й управляє нею.

Там заявили, що знають про те, що «проти герцога Мальборо було порушено судові провадження», але коментувати їх не стали, «оскільки вони стосуються особистої поведінки та приватного життя герцога і є предметом чинного кримінального провадження».