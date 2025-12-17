Енергетики відновили електропостачання для більшості жителів Одещини

На Одещині тривають інтенсивні відновлювальні роботи на енергооб'єктах, що постраждали від нещодавнього обстрілу. Як повідомляють у ДТЕК, фахівцям уже вдалося повернути світло в оселі майже 583 700 родин області.

Протягом останньої доби енергетики забезпечили живленням ще понад 250 тисяч домогосподарств. На цей час без стабільного електропостачання залишаються 32,9 тисяч домівок. Ремонтні бригади працюють у цілодобовому режимі, щоб якнайшвидше завершити всі необхідні роботи.

Водночас представники компанії прокоментували інформацію, яка шириться місцевими пабліками. У соцмережах розповсюджують скриншот, де вказано, що в місті Арциз світло з’явиться лише 26 грудня. Офіційні джерела закликають мешканців не піддаватися паніці та довіряти лише перевіреній інформації. Енергетики роблять усе можливе, щоб терміни відновлення були максимально стислими.