США готують новий пакет санкцій проти енергосектору РФ у разі відмови Путіна від мирної угоди з Україною, – Bloomberg

США готують нову хвилю санкцій проти енергетичного сектору Росії, щоб посилити тиск на Москву в разі, якщо президент Володимир Путін відхилить мирну угоду з Україною. Про це пише Bloomberg з посиланням на джерела.

За словами співрозмовників, США розглядають такі варіанти, як запровадження обмежень проти суден так званого тіньового флоту – танкерів, які використовуються для транспортування російської нафти.

Санкції також можуть бути запроваджені проти трейдерів, що сприяють здійсненню цих операцій.

Деякі з джерел зазначили, що нові заходи можуть бути оголошені вже цього тижня.

Міністр фінансів США Скотт Бессент обговорював ці плани під час зустрічі з групою європейських послів на початку цього тижня.

– Президент Трамп – президент миру, і я знову наголошую, що під його керівництвом Америка й надалі надаватиме пріоритет припиненню війни в Україні, – написав він у мережі X після зустрічі.

Співрозмовники застерегли, що остаточне рішення залишається за президентом Дональдом Трампом.

Кремль знає про те, що деякі американські посадовці розмірковують над планами запровадження нових санкцій проти Росії, заявив журналістам у середу, 17 грудня, прессекретар Путіна Дмитро Пєсков, повідомляє агентство "Інтерфакс".

– Очевидно, що будь-які санкції є шкідливими для процесу відновлення відносин, – сказав Пєсков.