Тендер на скандальне будівництво дороги за 6,5 млрд гривень до Буковелю скасовано

Тендер на розробку проєктної документації для будівництва автомобільної дороги в Івано-Франківській області, яка мала пролягати через курорт «Буковель», скасували через відсутність подальшої потреби в закупівлі.

Про це повідомило Державне агентство розвитку громад та територій, передає Укрінформ.

Йдеться про закупівлю за кодом 021:2015-71320000-7 «Послуги з інженерного проєктування», оголошену Службою відновлення та розвитку інфраструктури в Івано-Франківській області. Тендер передбачав пошук підрядника для підготовки проєктної документації на будівництво дороги на ділянці від села Бистриця до села Яблуниця через село Поляниця Надвірнянського району. У протоколі закупівлі зазначено, що підставою для скасування стала відсутність подальшої потреби в товарах, роботах і послугах.

Очікувана вартість проєктних робіт становила 33,75 млн грн, тоді як орієнтовна вартість самого будівництва цієї дороги оцінювалася у 6,57 млрд грн.

Раніше в медіа з’являлася інформація про нібито закладення в державному бюджеті на наступний рік 9 млрд грн на будівництво нової карпатської дороги від Бистриці до Яблуниці через Поляницю, де розташований «Буковель». Народний депутат Ярослав Железняк заявляв, що, ознайомившись із проєктом бюджету, не знайшов підтвердження таким видаткам і припускав, що чутки могли виникнути саме через оголошення цього тендера.

Згодом голова Агентства відновлення Сергій Сухомлин публічно спростував інформацію про виділення бюджетних коштів на будівництво дороги та наголосив, що тендер регіональної служби не був погоджений із керівництвом агентства і підлягав скасуванню. На тлі скандалу керівник Служби відновлення та розвитку інфраструктури в Івано-Франківській області залишив посаду.