Депутати Європарламенту закликали країни ЄС скасувати внутрішні кордони для переміщення військ і військової техніки та інвестувати у модернізацію транспортної інфраструктури на всій території Євросоюзу. Відповідну резолюцію ухвалили у середу, 17 грудня.

У Європарламенті наголосили, що війна РФ проти України показала нагальну потребу у швидкому транскордонному переміщенні військ, техніки та інших військових активів.

– Військова мобільність є важливим фактором для спільної європейської безпеки та оборони, а також критично необхідною для безпеки східного флангу, зокрема для Балтійських країн і Польщі, – йдеться у документі.

У резолюції також підтримується пропозиція Єврокомісії щодо збільшення фінансування військової мобільності у наступному довгостроковому бюджеті ЄС до понад €17 млрд.

Євродепутати закликали держави-члени не скорочувати ці кошти, як це було у фінансовому періоді 2021–2027 років.

За оцінками парламентарів, модернізація близько 500 критично важливих об’єктів інфраструктури, серед яких мости та тунелі, потребуватиме щонайменше €100 млрд.

Європарламент також звернув увагу на те, що, попри певний прогрес, адміністративні, фінансові та інфраструктурні бар’єри досі ускладнюють переміщення військової техніки, яке у деяких випадках може тривати понад місяць.

У зв’язку з цим депутати пропонують активніше інвестувати в транспортні коридори військової мобільності, впроваджувати цифрові рішення та створити систему “єдиного вікна” для пришвидшення видання дозволів.

Окремо парламентарі радять працювати над формуванням “військового Шенгенського простору”, що передбачатиме швидке переміщення військ без внутрішніх обмежень.

Для цього пропонується створити спеціальну робочу групу та призначити європейського координатора, а Єврокомісія має підготувати відповідну дорожню карту.

Резолюцію про військову мобільність підтримали 493 депутати, проти висловилися 127, ще 38 утрималися.

ForUA нагадує, 16 жовтня Єврокомісія представила дорожню карту оборонної готовності ЄС до 2030 року.

У ЄС 19 листопада презентували проєкт “військового Шенгену” для прискореного переміщення військ територією Європи.

Перед тим вісім європейських країн підписали протокол про наміри щодо забезпечення військової мобільності.