Новим головою партії «Слуга Народу» став перший віцеспікер Верховної Ради Олександр Корнієнко.

Про це повідомив голова парламентської фракції «Слуга Народу» Давид Арахамія.

За його словами, рішення про зміну керівництва партії було ухвалене з урахуванням внутрішньої ситуації та необхідності перезавантаження управління політичною силою.

Переобрання голови партії відбулося на тлі напруження всередині «Слуги Народу» після оприлюднення так званих плівок Міндіча, які викликали публічний резонанс і невдоволення частини депутатів. За інформацією співрозмовників у фракції, після появи записів у партії виник «маленький бунт» — окремі народні депутати вимагали пояснень від керівництва та більш жорсткої реакції на скандал.

Можливо, саме для зняття внутрішньої напруги, демонстрації контролю над ситуацією та запобігання подальшому розколу в партії було вирішено змінити голову політсили. Очікується, що Корнієнко, який має досвід партійного менеджменту і водночас займає одну з ключових посад у парламенті, має стабілізувати ситуацію та відновити дисципліну всередині «Слуги Народу».

Олександр Корнієнко є народним депутатом України та обіймає посаду першого заступника голови Верховної Ради.