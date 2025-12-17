﻿
Полiтика

Корнієнка обрали новим головою партії "Слуга Народу"

Корнієнка обрали новим головою партії "Слуга Народу"

Новим головою партії «Слуга Народу» став перший віцеспікер Верховної Ради Олександр Корнієнко.

Про це повідомив голова парламентської фракції «Слуга Народу» Давид Арахамія.

За його словами, рішення про зміну керівництва партії було ухвалене з урахуванням внутрішньої ситуації та необхідності перезавантаження управління політичною силою.

Переобрання голови партії відбулося на тлі напруження всередині «Слуги Народу» після оприлюднення так званих плівок Міндіча, які викликали публічний резонанс і невдоволення частини депутатів. За інформацією співрозмовників у фракції, після появи записів у партії виник «маленький бунт» — окремі народні депутати вимагали пояснень від керівництва та більш жорсткої реакції на скандал.

Можливо, саме для зняття внутрішньої напруги, демонстрації контролю над ситуацією та запобігання подальшому розколу в партії було вирішено змінити голову політсили. Очікується, що Корнієнко, який має досвід партійного менеджменту і водночас займає одну з ключових посад у парламенті, має стабілізувати ситуацію та відновити дисципліну всередині «Слуги Народу».

Олександр Корнієнко є народним депутатом України та обіймає посаду першого заступника голови Верховної Ради.

 Автор: Богдан Моримух

Теги:

партіяСлуга НародуОлександр Корнієнко
Читайте нас у Google News
Читайте нас у Telegram

Читайте також

Росія хоче укласти такий мирний договір, щоб ніколи більше війна не почалася, - Лукашенко
Полiтика 17.12.2025 12:51:25
Росія хоче укласти такий мирний договір, щоб ніколи більше війна не почалася, - Лукашенко
Читати
Сили оборони продовжують завдавати результативних ударів по стратегічних об’єктах РФ
Війна 17.12.2025 12:33:54
Сили оборони продовжують завдавати результативних ударів по стратегічних об’єктах РФ
Читати
СБУ затримала російського «крота»
Війна 17.12.2025 12:12:49
СБУ затримала російського «крота»
Читати

Популярнi статтi