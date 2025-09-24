Нетиповий Трамп: про що свідчать підсумки зустрічі українського та американського президентів

У вівторок, 23 вересня, в Нью-Йорку на полях Генасамблеї ООН пройшла зустріч президентів Володимира Зеленського та Дональда Трампа. Після перемовин очільник Білого дому написав у своїй соціальній мережі, що Україна, за підтримки Євросоюзу здатна повернути свою територію в «її первісному вигляді». Про те, що ще показала та приховала зустріч лідерів – далі в матеріалі ForUA.

Неодноразово «обпікшись», намагаючись вступити у дискусію з Дональдом Трампом, президент Зеленський вже, як то кажуть, дує на воду, намагаючись у всьому погоджуватися з американським візаві. І така тактика чинного господаря Банкової є цілком виправданою з точки зору результатів перемовин. За фактом зустрічі з українським колегою 23 вересня Трамп заявив, що Київ за підтримки Євросоюзу (ЄС) здатен повернути свою територію в «її первісному вигляді». Крім того, господар Овального кабінету зауважив, що він «повністю зрозумів військово-економічну ситуацію між Україною та Росією», а також «побачив економічні проблеми, які вона спричиняє Росії».

«З часом, терпінням та фінансовою підтримкою Європи, і зокрема НАТО, початкові кордони, з яких почалася ця війна, є цілком реальним варіантом. Україна може піти й далі… Чому б і ні? Росія безцільно воює вже три з половиною роки, у війні, яку справжня військова сила мала б виграти за менше ніж тиждень. Це не грає на користь Росії. Насправді це робить її схожою на паперового тигра», - заявив головний республіканець. Він також додав, що США продовжуватимуть постачати зброю НАТО, а Альянс розпоряджатиметься нею так, як вважатиме за потрібне. Це - чіткий сигнал, що з поставками озброєння Україна, на щастя, не матиме проблем. Натомість заява американського лідера про те, що він через місяць скаже, може він довіряти Путіну у питанні мирного врегулювання чи ні - не надто приємний сигнал, який відкриває перед російським агресором чергове часове вікно можливостей. Принагідно нагадаємо, що не далі, як 18 вересня під час візиту до Великобританії Трамп зізнався, що вважав війну в Україні найлегшою для завершення - завдяки своїм добрим стосункам з Путіним. Однак, за словами американського лідера, очільник Кремля його «підвів».

Під час спілкування із журналістами в режимі бліц Дональд Трамп висловив повагу Україні за «боротьбу» та зазначив, що стан російської економіки наразі «жахливий» і вона «розвалюється». «Чесно кажучи, Україна зробила гарну роботу. Зупинила цю справді велику країну», - сказав Трамп.

На запитання про те, чи вважає він, що країни НАТО мають збивати російські літаки, якщо ті вторгнуться у повітряний простір Альянсу Трамп відповів ствердно. Вельми показово, що незадовго до цього держсекретар США Марко Рубіо виключив можливість збиття російських літаків, що порушують повітряний простір НАТО, «якщо тільки ті не здійснюють агресивних дій».

Водночас Володимир Зеленський після розмови з Трампом сказав журналістам, що це була «дуже хороша зустріч та, напевно, найбільш наповнена». За словами глави держави, Трамп поступово зрозумів, що Путін надавав йому спотворену інформацію, яка «була далекою від правди на полі бою». «Тепер він довіряє набагато більше мені», - сказав Зеленський. Він також додав, що США нададуть безпекові гарантії Україні «після завершення війни».

Незадовго до зустрічі з Володимиром Зеленським, виступаючи з трибуни Генасамблеї ООН Дональд Трамп заявив, що Китай та Індія, купуючи газ та нафту в Росії, фінансують війну в Україні. Він також сказав, що вважав, «що війну в Україні закінчити буде найлегше», однак Росія не готова до мирної угоди.

При цьому під час зустрічі з Зеленським президент США кардинально змінив риторику, підкресливши значення боротьби українського народу проти російської агресії та назвавши главу держави хоробрим чоловіком, який продовжує чинити «пекельний опір».

«Мабуть це була найбільш позитивна зустріч і розмова Трампа із Зеленським за весь час другого президентства Трампа. Такої позитивної риторики щодо України ми з боку Трампа ще ніколи не чули. Достатньо порівняти «у вас не має козирів» і «Україна може повернути всю свою територію у первісному вигляді». Який величезний емоційно-політичний розрив між атмосферою і заявами на зустрічі в Овальному кабінеті Білого Дому 28 лютого 2025 року і на переговорах Трампа і Зеленського на полях Генасамблеї ООН. А пройшло всього півроку. Якийсь несподіваний Трамп нам з’явився в Нью-Йорку. Деякі американські ЗМІ вже пишуть, що Трамп кардинально змінив свою позицію щодо війни в Україні. Поки не будемо поспішати з висновками. Трамп є Трамп, і ми вже неодноразово бачили перепади його настроїв і політичних позицій. Тим не менш є очевидною позитивна тенденція у ставленні президента США до України», - зазначає політолог Володимир Фесенко.

Підкресливши, що це вже п’ята зустріч лідерів США і України за час другого президентства Трампа, експерт констатував: «Думаю, що в світі є небагато державних лідерів, з якими так часто зустрічався Трамп. Але для нас важливо інше – регулярна і наполеглива робота все ж таки дає свій результат. Поки цей результат обмежений і попередній, але позитивні зміни в позиції Трампа до України є очевидними. Втім слід розуміти, що нинішні проукраїнські заяви Трампа це не просто емоції. Трамп – хитрий і цинічний політик. Цілком ймовірно, що це тактичний хід президента США, своєрідний риторичний спосіб впливу на Путіна. При цьому він уникає антиросійської риторики і не дає обіцянок про посилення санкційного тиску на Росію. Сигнал, який він надсилає Кремлю достатньо простий: ваші економічні справи кепські, і навіть погіршуються і якщо ви не погодитися на реальні мирні переговори про завершення війни в Україні, я можу допомогти Європі і Україні у війні проти Росії. Зверніть увагу як написав Трамп у своїй соціальній мережі: «За умови часу, терпіння та фінансової підтримки Європи і особливо НАТО, відновлення кордонів, із яких почалася ця війна, є цілком можливим». Він тут не згадує США, але натякає, що хід війни може і змінитися».

На переконання Володимира Фесенка, в даному випадку нам не варто знов потрапляти у пастку завищених очікувань від американського президента. При цьому, в даному контексті, наголошує політолог, не йдеться про намір Трампа змінити хід війни на користь України, «це скоріше попередження Путіну і риторичний тиск на Росію, якого може бути замало». Моделюючи подальшу тактику країни-агресорки після зустрічі по лінії Зеленський-Трамп, експерт припустив, що окрім демонстрації сили, Кремль може знову запропонувати нові псевдо-мирні ініціативи і відновлення переговорів США і РФ на вищому рівні.