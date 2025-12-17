﻿
Норвегія виділяє 267 мільйонів євро на зброю для України, гроші підуть до США

Прем’єр-міністр Норвегії Йонас Гар Стере заявив, що уряд країни виділяє 267 мільйонів євро на закупівлю озброєння та матеріалів у США для України.

Заяву Йонаса Гара Стере передає NRK.

Пакет допомоги складається зі зброї та боєприпасів для винищувачів F-16, а також ракет протиповітряної оборони.

"Ми закуповуємо частини цього обладнання у Сполучених Штатах у рамках встановленої схеми підтримки України", – сказав Стере.

Премʼєр-міністр Норвегії додав, що зараз "доленосні дні" для України.

"Тягар для країни величезний – у військовому, економічному та політичному плані. Країна насправді переживає триетапну кризу: кризу безпеки, внутрішню кризу та економічну кризу", – зауважив Стере.

Раніше Україна та Німеччина підписали низку важливих угод в оборонній сфері на понад 1,2 мільярда євро. Зокрема йдеться про довготермінове постачання запасних частин до систем ППО Patriot.

Ця угода дозволить швидше ремонтувати, модернізувати та відновлювати комплекси Patriot на озброєнні протиповітряної оборони України.

 Автор: Богдан Моримух

Теги:

СШАвійськова допомогаНорвегіяГар Стере
