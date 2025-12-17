﻿
Війна

Сили оборони продовжують завдавати результативних ударів по стратегічних об’єктах РФ

У ніч на 17 грудня Сил оборони засобами Deep Strike уразили інфраструктуру нафтопереробного заводу "Славянский" у місті Слов'янськ-на-Кубані в Краснодарському краї РФ.

Зафіксовано вибухи та пожежу в районі цілі. Ступінь пошкоджень підприємства уточнюється, повідомляє Генштаб ЗСУ.

Станом на 2025 рік "Славянский" переробляє сиру нафту і конденсат потужністю близько 5,2 млн тонн на рік, цей НПЗ задіяний у забезпеченні збройних сил російських окупантів.

Підтверджено влучання по території нафтобази "Николаєвская" в Ростовській області РФ. За попередніми даними, пошкоджено резервуар та річковий плавзасіб "Капітан Гіберт".

На тимчасово окупованій території Луганщини Сили оброни уразили польовий артилерійський склад підрозділу зі складу 101-ї окремої бригади матеріально-технічного забезпечення загарбників. Завдані збитки наразі уточнюються.

Генштаб повідомив про наслідки попередніх атак по ворожій інфраструктурі. Зокрема, про удар дронами по буровій установці імені Р. Грайфера в акваторії Каспійського моря 14 грудня.

"Підтверджено пошкодження стаціонарної платформи, на якій розміщено експлуатаційно-технічний модуль підготовки та перекачування видобутого газу, в результаті чого зупинені всі 14 свердловин (загальний обсяг добування яких становив майже 3,5 тис. тонн на добу)", – підсумували в Генштабі.

Фото: Генштаб ЗСУ.

 Автор: Галина Роюк

Теги:

РосіяЗСУНПЗвійнаГенштабокупанти
