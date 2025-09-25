﻿
Головне

14 прильотів за півгодини: Ніжин залишився без світла та води

Зранку 25 вересня російські війська масовано атакували Ніжин Чернігівської області ударними дронами. Є влучання в об'єкт критичної інфраструктури, через що виникли проблеми зі світлом та водопостачанням, повідомляє Суспільне.

За словами міського голови Олександра Кодоли, з 7:20 до 7:45 зафіксовано 14 прильотів безпілотників. Частина дронів не здетонувала, однак є влучання в об’єкт критичної інфраструктури за межами міста, внаслідок чого виникла пожежа. Постраждалих наразі немає.

Через атаку близько 30 тисяч абонентів залишилися без світла. Мер повідомив, що всі служби виїдуть на місце після стабілізації ситуації, бо існує загроза повторних ударів. Цивільна інфраструктура наразі працює на генераторах.

Внаслідок знеструмлення виникли проблеми з водопостачанням. У водоканалі повідомили, що подача води здійснюватиметься від генераторів за графіком: вранці з 9:00 до 11:00 та ввечері з 18:00 до 20:00. Мешканців закликали робити запаси води.

Як повідомляло раніше ForUa, в Сумах російські дрони влучили у навчальний заклад.

 

 

 

 

 

 

 Автор: Галина Роюк

