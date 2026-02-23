Європарламент призупиняє роботу над торговельною угодою ЄС і США через мита Трампа - ЗМІ

У Європейському парламенті планують тимчасово призупинити процес ухвалення торговельної угоди між Європейським Союзом і США після рішення американського президента Дональд Трамп запровадити мита на імпорт з усіх країн світу. Про це повідомляє агентство Bloomberg.

За інформацією агентства, основні політичні групи Європарламенту заявили, що тимчасово припиняють роботу над схваленням угоди. Головна переговірниця щодо документа від Європейської народної партії Желяна Зовко наголосила, що альтернативи відтермінуванню ратифікації наразі немає, доки депутати не отримають чіткого розуміння нових торговельних умов.

До рішення долучилися також Прогресивний альянс соціалістів і демократів та політична група Renew Europe. Голова Комітету з питань міжнародної торгівлі Європарламенту Бернд Ланге запропонував скликати термінову зустріч для переоцінки торговельних домовленостей між ЄС і США. Крім того, очікується окреме засідання постійних представників країн Євросоюзу для обговорення подальших торговельних відносин з Вашингтоном.

У ніч на суботу Трамп повідомив про підписання указу, який передбачає запровадження мит у 10% на імпорт з усіх країн. Раніше він заявляв про намір видати такий указ після рішення Верховного суду США, який визнав незаконними низку мит, запроваджених Білим домом. Згодом президент США оголосив про підвищення глобальних мит із 10% до 15%.

Нагадаємо, влітку 2025 року США та ЄС погодили торговельну угоду, за якою більшість товарів з Євросоюзу мали обкладатися митом у 15%, а імпорт сталі та алюмінію до США — митом у 50%. ЄС пішов на ці умови, щоб уникнути повноцінної торговельної війни з Вашингтоном. Водночас подальші спроби США поширити 50-відсоткові мита на сотні інших товарів, а також суперечка навколо Гренландія, суттєво ускладнили ситуацію.