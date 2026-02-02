Міненерго: «Енергетичне перемир'я» завершене — Росія відновила масовані атаки

Перший заступник Міністра енергетики України Артем Некрасов під час брифінгу 2 лютого повідомив про критичну ситуацію в енергосистемі країни. Російська Федерація офіційно поновила цілеспрямовані удари по об'єктах енергетичної інфраструктури.
Наслідки атак та поточна ситуація
Внаслідок ворожих обстрілів наразі знеструмлені споживачі у чотирьох областях:
-
Харківській;
-
Сумській;
-
Дніпропетровській;
-
Черкаській.
На пошкоджених об’єктах тривають цілодобові відновлювальні роботи. Енергетики роблять усе можливе, аби втримати стабільність системи.
Трагедія на Дніпровщині
Вчора ворог здійснив цілеспрямований теракт проти працівників галузі. У Павлоградському районі поблизу шахти «Тернівська» російські дрони атакували службовий автобус. Жертвами цієї цинічної атаки стали 12 працівників шахти, ще 7 людей отримали поранення. Висловлюємо щирі співчуття рідним та близьким загиблих.
Обмеження електропостачання
Через дефіцит потужностей та складну оперативну ситуацію введено наступні заходи:
-
Київ та Київська область: зберігається значний дефіцит. Повернення до прогнозованих погодинних графіків відбудеться одразу після стабілізації системи.
-
Інші регіони: у найбільш критичних точках застосовуються вимушені аварійні відключення.
-
Погодні умови: додатково понад 160 населених пунктів в Одеській, Миколаївській та Кіровоградській областях залишилися без світла через негоду.
Бригади обленерго працюють у посиленому режимі, щоб повернути світло в оселі українців.Автор: Галина Роюк