﻿
Енергетика

Міненерго: «Енергетичне перемир'я» завершене — Росія відновила масовані атаки

Міненерго: «Енергетичне перемир'я» завершене — Росія відновила масовані атаки

Перший заступник Міністра енергетики України Артем Некрасов під час брифінгу 2 лютого повідомив про критичну ситуацію в енергосистемі країни. Російська Федерація офіційно поновила цілеспрямовані удари по об'єктах енергетичної інфраструктури.

Наслідки атак та поточна ситуація

Внаслідок ворожих обстрілів наразі знеструмлені споживачі у чотирьох областях:

  • Харківській;

  • Сумській;

  • Дніпропетровській;

  • Черкаській.

На пошкоджених об’єктах тривають цілодобові відновлювальні роботи. Енергетики роблять усе можливе, аби втримати стабільність системи.

Трагедія на Дніпровщині

Вчора ворог здійснив цілеспрямований теракт проти працівників галузі. У Павлоградському районі поблизу шахти «Тернівська» російські дрони атакували службовий автобус. Жертвами цієї цинічної атаки стали 12 працівників шахти, ще 7 людей отримали поранення. Висловлюємо щирі співчуття рідним та близьким загиблих.

Обмеження електропостачання

Через дефіцит потужностей та складну оперативну ситуацію введено наступні заходи:

  • Київ та Київська область: зберігається значний дефіцит. Повернення до прогнозованих погодинних графіків відбудеться одразу після стабілізації системи.

  • Інші регіони: у найбільш критичних точках застосовуються вимушені аварійні відключення.

  • Погодні умови: додатково понад 160 населених пунктів в Одеській, Миколаївській та Кіровоградській областях залишилися без світла через негоду.

Бригади обленерго працюють у посиленому режимі, щоб повернути світло в оселі українців.

 Автор: Галина Роюк

Теги:

Міненергоатаки рфкритична інфраструктураенергетичне перемир'я
Читайте нас у Google News
Читайте нас у Telegram

Читайте також

Україна завтра буде мертва, — міністр оборони Німеччини
Головне 02.02.2026 09:14:47
Україна завтра буде мертва, — міністр оборони Німеччини
Читати
Ситуація на фронті: ворог просунувся на Запоріжжі та Донбасі
Війна 02.02.2026 08:16:17
Ситуація на фронті: ворог просунувся на Запоріжжі та Донбасі
Читати
Стало відомо, чому переговори в Абу-Дабі не відбулися вчасно
Головне 02.02.2026 07:52:43
Стало відомо, чому переговори в Абу-Дабі не відбулися вчасно
Читати

Популярнi статтi