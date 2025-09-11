﻿
Терор триває: в Сумах російські дрони влучили у навчальний заклад

У ніч на 11 вересня російські окупанти здійснили атаку дронами-камікадзе по Зарічному району Сум. За інформацією голови Сумської ОВА Олега Григорова, головний удар припав не на житлові квартали, проте наслідки атаки виявилися відчутними для міста.

Що відомо на зараз:

- пошкоджено будівлі одного з навчальних закладів;

- постраждав громадський та приватний транспорт;

- у трьох багатоповерхових будинках вибито вікна;

- на місці влучань виникла пожежа, зафіксовані руйнування.

Попередньо, жертв та постраждалих немає.

Рятувальники та комунальні служби оперативно виїхали на місце інциденту та вже займаються ліквідацією наслідків.

Ця атака стала черговим підтвердженням того, що Росія цілеспрямовано тероризує українські міста, знищуючи цивільну інфраструктуру та наражаючи мирних жителів на небезпеку.

Як повідомляло раніше ForUa, один із російських безпілотників пролетів понад 300 км углиб Польщі.

 

 

 

 

 Автор: Тетяна Андрійко

Популярнi статтi