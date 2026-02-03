﻿
70 млн євро на підтримку критичної інфраструктури: Франція виділить Україні додаткові кошти

У Франції ухвалили рішення виділити додаткові 70 млн євро на втілення проєктів в Україні у рамках Фонду підтримки критичної інфраструктури. 

Про це поінформував міністр економіки Олексій Соболєв після засідання українсько-французької міжурядової комісії з економічної співпраці, передає "Укрінформ".

Він зазначив, що в рамках першої грантової угоди Париж вже надав 200 млн євро для фінансування 19 проєктів у різних галузях. Тепер оголосили про продовження програми: нові 70 млн євро мають надійти у середині поточного року й підтримати роботу вітчизняних підприємств. Відбір проєктів стартує вже цього місяця.

Під час заходу було підписано також низку меморандумів між компаніями обох країн, що передбачають співпрацю у сфері локалізації виробництва та передачі технологій для створення продукції на території України.

Соболєв зауважив, що йдеться про інтеграцію рішень на основі штучного інтелекту, розробку віртуальних платформ для безпілотників, створення нових аероплатформ з урахуванням досвіду України, посилення можливостей гуманітарного розмінування, проєкти в агросекторі та сфері супутникового інтернету.

 Автор: Сергій Ваха

