У Путіна зробили гучну заяву про війну

Речник російського диктатора Дмитро Пєсков, відповідаючи на запитання пропагандистського видання «РИА Новости», відкрито заявив, що навколо Росії точиться війна, яку «треба виграти». При цьому він чітко розмежував поняття, зазначивши, що «СВО — це одне, а те, що відбувається навколо Росії — це війна».

Таке формулювання відрізняється від традиційної риторики Кремля, де війну проти України називають «спеціальною військовою операцією». Ця свідома заява Пєскова є черговим свідченням того, що в Москві намагаються підготувати суспільство до тривалої та повномасштабної війни.

Пєсков знову натякає на переговори на умовах Кремля

Варто зазначити, що ця заява прозвучала на тлі чергових спроб Кремля змусити Україну сісти за стіл переговорів. Пєсков також заявив, що «динаміка на фронті показує, що для тих, хто не хоче вести переговори зараз, завтра й післязавтра позиції будуть набагато гіршими».

Ця погроза є нічим іншим, як спробою змусити Україну піти на поступки, зокрема, щодо територіальних втрат. Кремль сподівається закріпити за собою окуповані території та легітимізувати їх в очах міжнародної спільноти.

Однак, Україна залишається непохитною. Вона вимагає повного виведення російських військ з усіх окупованих територій та відновлення територіальної цілісності в межах міжнародно визнаних кордонів. Українська влада неодноразово заявляла, що будь-які переговори можливі лише після повного виведення військ РФ.

Раніше Марко Рубіо заявив, що роль США як посередника у війні в Україні на межі завершення.