США, Україна та Європа розробили пакет гарантій безпеки за прикладом 5-ї статті НАТО, – ВВС

Сполучені Штати Америки, Україна та країни Європа на переговорах у Берліні розробили пакет гарантій безпеки за прикладом 5-ї статті Північноатлантичного альянсу (НАТО).

Про це йдеться у матеріалі BBC, що посилається на двох американських чиновників.

Відповідними деталями поділилися за підсумками дводенних переговорів за участю спецпредставника Стіва Віткоффа та Джареда Кушнера, а також президента України Володимира Зеленського та європейських чиновників.

Стаття 5 статуту НАТО передбачає принцип колективної оборони, що свідчить про те, що напад на одного члена альянсу має розглядатися як напад на всіх.

Як зауважило джерело, йдеться про сильні гарантії, а також потужні механізми стримування.

"В основі цієї угоди — вкрай сильні гарантії, по суті, аналогічні статті 5, а також дуже сильні механізми стримування: вони стосуються чисельності українських військ, доступних їй озброєнь", — цитує видання одного зі співрозмовників.

Проте відповідна пропозиція не буде на столі переговорів "вічною". Подробиці документа співрозмовники не розкрили. Однак, відомо, що у своїх пропозиціях США зайшли настільки далеко, наскільки взагалі здатні зайти в такій ситуації.

Джерела висловили упевненість, що Росія погодиться на план, який дозволить Україні бути сильною та вільною. Також президент США Доналд Трамп, який задоволений перебігом переговорів, вірить, що зможе переконати РФ погодитися на гарантії за аналогом 5-ї статті НАТО.

Раніше ForUA повідомляв, що президент України Володимир Зеленський раніше заявив, що відмова від членства в НАТО та перехід до формату міжнародних гарантій безпеки стане серйозним компромісом з боку України.