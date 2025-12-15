Секретар Ради національної безпеки та оборони (РНБО) Рустем Умєров, який взяв участь у дводенних перемовинах з американською делегацією в Берліні (Німеччина) щодо припинення війни в Україні, назвав їх конструктивними та висловив сподівання на домовленість, якої буде досягнуто за їх результатами до кінця поточного дня.

"Протягом останніх двох днів українсько-американські переговори були конструктивними та результативними, досягнуто реального прогресу. Ми сподіваємося, що вже до кінця дня вдасться вийти на домовленість, яка наблизить нас до миру", - написав Умєров в соцмережі Х в четвер.

Як стало відомо в понеділок у другій половині дня, переговори між делегаціями України та США щодо "мирного плану" вже завершилися.

Згідно з графіком, який розкрили в Офісі президента України, зустріч Зеленського з широким колом європейських лідерів розпочнеться о 20:00 за Києвом.

Попередні переговори між делегаціями України і США за участи Зеленського відбулися 14 грудня.

Оновлено о 18.00: Речниця Умєрова пояснила, що повідомлення про можливість досягнення «мирного плану» вже «до кінця дня» викликане неточністю.

У дописі Умєрова в соцмережі X, який опублікували англійською мовою, він пише про сподівання досягти домовленостей by the end of the day, що буквально перекладається як «до кінця дня».

Та схоже, малося на увазі at the end of the day — фраза, що означає «зрештою» або «у загальному підсумку». Речниця Умєрова Діана Давітян пояснила у коментарі «РБК-Україна», що мався на увазі не конкретний дедлайн, а результат, який буде досягнуто зрештою.