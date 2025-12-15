ЄС занепокоєний економічним тиском Китаю та його роллю в російсько-українській війні

Міністри закордонних справ країн Європейського Союзу 15 грудня мають обговорити підтримку Китаєм російської армії, а також дисбаланс в економічних відносинах між ЄС і Пекіном. Про це Радіо Свобода повідомили троє поінформованих дипломатів, які не мають мандату коментувати тему публічно.

За словами одного зі співрозмовників, у європейських столиць накопичується дедалі більше свідчень того, що Китай може постачати Росії не лише товари подвійного призначення, а й бойову зброю, яка використовується на фронті проти України.

Інший дипломат зазначив, що без підтримки з боку Китаю Росія, ймовірно, не змогла б вести війну в нинішніх масштабах. За його словами, допомога Пекіна Москві зростає, попри спроби ЄС вести діалог і переконувати Китай діяти як відповідальний постійний член Ради Безпеки ООН та не підтримувати агресію, що грубо порушує Статут ООН.

Окремим блоком дискусії стануть геоекономічні аспекти відносин з Китаєм. Дипломати звертають увагу на те, що Пекін дедалі агресивніше використовує економічну залежність інших країн як інструмент тиску, намагаючись змусити їх ухвалювати вигідні для себе рішення. Зокрема, йдеться про контроль Китаю над ринком рідкоземельних металів та застосування інших економічних важелів.

За словами співрозмовників, обговорення Китаю є особливо актуальним напередодні саміту лідерів ЄС, запланованого на 18 грудня. Також зустріч міністрів стане підбиттям підсумків нещодавніх візитів європейських лідерів і високопосадовців до Пекіна.

Як зазначив один із дипломатів, глави МЗС зосередяться насамперед на безпекових і зовнішньополітичних вимірах відносин з Китаєм, хоча значна частина проблемних питань стосується фінансів, торгівлі, інвестицій та ширших економічних зв’язків.

На тлі цих дискусій президент Володимир Зеленський 10 грудня повідомив, що доручив українській розвідці більш предметно відстежувати співпрацю між Москвою і Пекіном у контексті інтересів України та її партнерів.

Китай офіційно закликає до мирних переговорів і декларує повагу до територіальної цілісності держав, однак від початку повномасштабного вторгнення у 2022 році так і не засудив дії Росії. Західні країни неодноразово звинувачували Пекін у наданні Москві економічної підтримки, зокрема через постачання компонентів для російської оборонної промисловості.