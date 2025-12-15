Опитування засвідчило зниження підтримки українцями ідеї виборів під час війни

Більшість громадян України виступає проти проведення національних виборів у період повномасштабної війни. Про це свідчать результати опитування Київського міжнародного інституту соціології, оприлюднені 15 грудня.

Респондентів запитали, чи підтримали б вони проведення виборів у разі припинення вогню та отримання Україною надійних гарантій безпеки, зокрема у вигляді додаткового озброєння та розміщення європейських миротворців.

Згідно з дослідженням, лише 9% опитаних вважають, що вибори слід проводити вже зараз, ще до припинення вогню. У вересні таку позицію поділяли 11% респондентів. Ще 25% підтримали б вибори після припинення бойових дій і за наявності гарантій безпеки, тоді як у вересні таких було 22%.

Водночас переважна більшість — 75% — переконана, що вибори можливі лише після укладення остаточної мирної угоди та повного завершення війни. Для порівняння, у вересні цього року такої думки дотримувалися 63% опитаних.

У КМІС наголошують, що всередині країни немає суспільного запиту на проведення виборів до завершення бойових дій. За словами виконавчого директора інституту Антона Грушецького, довіра до президента Володимира Зеленського залишається високою, а в очах громадян він зберігає легітимність. Тому вимоги щодо виборів у розпал війни критично сприймаються суспільством і розцінюються як спроба послабити Україну.

Дискусія щодо виборів активізувалася після заяви Дональда Трампа в інтерв’ю Politico, де він висловив думку, що в Україні нібито давно не проводилися президентські вибори, а влада використовує війну як привід для їх відтермінування. У відповідь Зеленський заявив про готовність до виборів і закликав США допомогти з гарантіями безпеки для їх проведення. Також президент повідомив, що обговорює це питання з представниками Верховної Ради та очікує від парламенту бачення можливих рішень.

Раніше Трамп уже неодноразово закликав до проведення виборів в Україні та навіть дозволяв собі різкі заяви на адресу Зеленського, які згодом не повторював. Подібні тези системно озвучує і російська влада, ставлячи під сумнів легітимність українського керівництва.

Водночас чинне законодавство прямо забороняє проведення виборів під час воєнного стану, який діє в Україні з 24 лютого 2022 року.