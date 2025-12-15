﻿
Американська делегація не вимагає від України територіальних поступок, вона доносить позицію РФ, – Зеленський

Делегація США в питанні територіальних поступок нічого не вимагає від України, вона лише ретранслює позицію РФ.

Про це під час спільної пресконференції з канцлером ФРН Фрідріхом Мерцом заявив президент Володимир Зеленський, відповідаючи на питання, чи правда, що США вимагають, аби Україна віддала ті частини Донецької області, які ще не окуповані Росією, передає Ukrinform.

"Я хотів би, щоб ми з повагою ставилися до делегації президента Трампа. І я не вважаю, що Сполучені Штати Америки щось вимагали. Я сприймаю нас, як стратегічних партнерів. Тому я б так сформулював, що питання територій щодо російського бачення або російських вимог, ми почули від Сполучених Штатів Америки. Ми це сприймаємо, як вимоги Російської Федерації. І тому я також нічого не міг вимагати від Сполучених Штатів Америки, а передав колегам із США, щоб вони передали "русскім" наше бачення. Тому я і сказав, є сенситивні питання, ми обмінюємось думками, а також чуємо бачення "рускіх" або їх цілі", - зазначив Зеленський.

Він зауважив, що українська сторона докладає суттєвих зусиль, аби донести свою позицію американським партнерам, та наголосив, що лише згодом буде зрозуміло, чи будуть досягнуті домовленості.

"Докладаємо зусиль, щоб пояснити свою позицію. І я радий, що нас чують. А що з цього, з питання такого сенситивного, як територія, що в кінці вийде, ми з вами побачимо", - наголосив Зеленський.

Як повідомляв ForUA, сьогодні, 15 грудня, у Берліні президент України Володимир Зеленський провів переговори з представниками німецької влади, зокрема, канцлером Фрідріхом Мерцом, а також лідерами країн ЄС, Великої Британії та очільниками Єврокомісії, Євроради та НАТО.

Фото: ОП

 Автор: Сергій Ваха

