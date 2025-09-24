﻿
Рубіо: роль США як посередника у війні в Україні на межі завершення

Державний секретар США Марко Рубіо заявив, що Сполучені Штати залишаються єдиною країною, здатною вести діалог одночасно з Україною та Росією, але ця посередницька роль може припинитися.

Рубіо пояснив, що запровадження нових санкцій проти Росії може обмежити здатність США діяти як посередник у мирних переговорах. Якщо санкції будуть посилені, війна може тривати ще два роки, а сотні тисяч людей загинуть розповів в інтерв’ю NBC Today.

Він зазначив, що для ефективності санкцій потрібна участь Європи, адже деякі країни продовжують купувати російську нафту та газ. Рубіо також згадав про можливі заходи щодо Індії.

Держсекретар наголосив, що остаточне рішення про мир усе одно залежить від президента РФ Володимира Путіна: якщо той не прийме пропозицію, доведеться застосовувати жорсткіші заходиф

Як повідомляло раніше ForUa, Трамп різко змінив риторику щодо війни в Україні.

 

 

 

 

 

 

 Автор: Тетяна Андрійко

