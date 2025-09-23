Трамп знову погрожував Росії запровадити проти неї нові мита

Президент США Дональд Трамп заявив, що готовий запровадити нові мита, якщо Росія не погодиться на пропозиції щодо врегулювання війни проти України.

Про це він сказав під час виступу на Генасамблеї ООН у Нью-Йорку.

"Я думав, що це буде найпростіше закінчити війну в Україні, оскільки мої стосунки з президентом Путіним завжди були хорошими. Я думав, що це буде найпростіше. Але, як відомо, на війні ніколи не знаєш, що може статися. Завжди є багато сюрпризів, як хороших, так і поганих. Усі думали, що Росія виграє цю війну за три дні, але реальність виявилася іншою. Зараз вона виглядає вкрай слабкою", - наголосив він.

"Незалежно від того, що буде далі, це мало бути справою кількох днів, точно менше ніж тижня. А вони воюють вже три з половиною роки й вбивають від 5000 до 7000 солдатів з обох сторін. Щотижня гине від 5 до 7 тисяч молодих людей, а в містах, де стріляють ракетами й скидають дрони, загибель набагато менша. Ця війна ніколи б не почалася, якби я був президентом. Ця війна ніколи не повинна була відбутися. Вона показує, що таке лідерство, що погане лідерство може зробити з країною, - продовжив Трамп.

Трамп повідомив, що лише два тижні тому дізнався, що деякі країни НАТО не припинили купляти російські енергоносії.

Як повідомляв ForUA, прорашистська Угорщина відмовляється припинити закупівлю російської нафти, незважаючи на вимогу Дональда Трампа, щоб союзники НАТО припинили імпорт російських енергоносіїв. Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто назвав "фанатиками" західноєвропейських чиновників, які чинять тиск на його країну, щоб вона відмовилася від російської нафти.