Угорщина проігнорувала заклик Трампа відмовитись від російської нафти

Угорщина відмовляється припинити закупівлю російської нафти, незважаючи на вимогу Дональда Трампа, щоб союзники НАТО припинили імпорт російських енергоносіїв. Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто назвав "фанатиками" західноєвропейських чиновників, які чинять тиск на його країну, щоб вона відмовилася від російської нафти.

Виступаючи в кулуарах 80-ї сесії Генеральної Асамблеї ООН, Сійярто в інтерв’ю газеті The Guardian зазначив, що країна не може забезпечити безпечне постачання енергоносіїв без російських джерел.

"Для нас постачання енергоносіїв — це суто фізичне питання", — сказав він, додавши, що "може бути приємно мріяти про купівлю нафти та газу десь [окрім Росії], але ми можемо купувати лише там, де у нас є інфраструктура".

Заява Сійярто пролунала після того, як Трамп пов'язав нові санкції проти Росії з відмовою НАТО від російських енергоносіїв.

"Я готовий запровадити серйозні санкції проти Росії, коли всі країни НАТО погодяться та почнуть робити те саме, і коли всі країни НАТО ПРИПИНЯТЬ КУПУВАТИ НАФТУ В РОСІЇ", — написав Трамп минулого тижня у своїй соцмережі Truth Social.

Угорщина, а також Словаччина, є найбільшими споживачами російської нафти. Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан вважається одним із найближчих ідеологічних союзників Трампа в Європі. Орбан також неодноразово критикував Україну, водночас підтримуючи теплі стосунки з Кремлем.

Польща, Фінляндія та інші європейські країни наполягають на тому, щоб Угорщина та Словаччина відмовились від російської нафти. Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський закликав Будапешт відреагувати на заяву Трампа та припинити закупівлю російської нафти, оскільки Угорщина "може отримувати свою нафту з півдня".

За даними Bloomberg, ЄС розглядає можливість запровадження торговельних обмежень, які можуть скоротити або зупинити постачання нафти трубопроводом, і ці обмеження можуть бути введені без одностайної згоди всіх країн-членів.

Сійярто назвав західноєвропейських чиновників, що наполягають на відмові від російських енергоносіїв, "фанатиками" і заявив, що з ними "абсолютно неможливо вести раціональний діалог, заснований на фактах і здоровому глузді".

Раніше стало відомо, що Євросоюз може розморозити 550 млн євро для Угорщини в обмін на санкції проти РФ.