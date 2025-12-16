У Бундестазі заявили про масштабне угруповання РФ у Білорусі біля кордонів з ЄС

Росія розмістила на території Білорусі від 350 до 360 тисяч боєздатних військових, які наразі не залучені до бойових дій проти України. Про це заявив експерт із зовнішньої політики Християнсько-демократичного союзу Німеччини, депутат Бундестагу Родеріх Кізеветтер у коментарі ntv.

За його словами, кремлівський лідер Владімір Путін формує в Білорусі значний військовий резерв. Йдеться про два армійські корпуси, розгорнуті на території країни, що безпосередньо межує з державами — членами НАТО.

Кізеветтер наголосив, що така концентрація сил становить серйозну загрозу для безпеки Альянсу. На його думку, особливо небезпечними можуть стати 2026–2027 роки, насамперед для країн Балтійського регіону.

Німецький політик застеріг від ілюзій щодо намірів Кремля та закликав не покладатися на переговори чи дипломатичні контакти як на інструмент стримування Росії. Він зазначив, що, попри обмежені військові успіхи в Україні, Москва завдяки переведенню економіки на воєнні рейки продовжує нарощувати масштабні резерви особового складу.

За словами Кізеветтера, той факт, що ці війська не використовуються на українському фронті, викликає особливе занепокоєння серед союзників по НАТО. Він закликав західні країни посилювати обороноздатність і водночас відверто інформувати суспільство про потенційні загрози безпеці.