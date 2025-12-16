34 держави та ЄС створили Міжнародну компенсаційну комісію для України

34 держави та представники Європейського Союзу підписали конвенцію про створення Міжнародної компенсаційної комісії для України в межах Ради Європи. Про це повідомила Рада Європи.

Підписання відбулося під час дипломатичної конференції в Гаазі, у якій взяли участь лідери та високопосадовці понад 50 країн, зокрема президент України Володимир Зеленський.

Виступаючи на конференції, Зеленський наголосив, що механізми компенсації шкоди, завданої війною Росії проти України, мали бути створені значно раніше — ще після початку агресії у 2014 році. Він підкреслив, що Україна розраховує на повноцінний запуск усіх елементів компенсаційного механізму — від Реєстру збитків і Компенсаційної комісії до реальних виплат постраждалим.

Президент також закликав міжнародну спільноту зберігати тиск на Росію доти, доки триває окупація українських територій.

У Міністерстві закордонних справ України назвали кількість підписантів конвенції рекордною. У Раді Європи зі свого боку наголосили, що Україна не залишиться наодинці, а принцип справедливости має бути реалізований.

Для притягнення Росії до відповідальности за агресію проти України формується спеціальна міжнародна інфраструктура, яка складається з кількох елементів: спеціального трибуналу щодо злочину агресії, Реєстру збитків, завданих агресією РФ проти України, а також Міжнародної компенсаційної комісії.

Компенсаційна комісія діятиме як незалежний міжнародний орган у межах інституційної системи Ради Європи. Вона розглядатиме заяви про відшкодування збитків, втрат і шкоди, заподіяних міжнародно-протиправними діями Росії в Україні або проти України, та визначатиме розмір компенсацій у кожному конкретному випадку.

Комісія працюватиме на основі Реєстру збитків, який уже функціонує і приймає заяви громадян України через портал «Дія». У майбутньому вона стане його правонаступником разом із цифровою платформою та всіма зібраними даними.

Подані та майбутні заяви охоплюють понад 40 категорій збитків і шкоди, завданих з 24 лютого 2022 року в межах міжнародно визнаних кордонів України. Йдеться про вимоги фізичних та юридичних осіб, а також держави Україна, включно з органами державної, регіональної та місцевої влади.

Наразі Україна спільно з партнерами продовжує роботу над створенням компенсаційного фонду, який має забезпечити практичну реалізацію рішень Комісії та фактичну виплату компенсацій постраждалим.