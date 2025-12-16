Швеція зафіксувала охорону «тіньового флоту» РФ у Балтійському морі

Швеція зафіксувала присутність російських військових та озброєних охоронців на танкерах так званого «тіньового флоту» в Балтійському морі. Про це 16 грудня повідомили представники шведського військово-морського флоту, пише SVT.

За даними шведської розвідки, РФ організовує охорону цих суден, які використовуються для обходу санкцій. Балтійська флотилія фактично здійснює постійне морське спостереження за «тіньовим флотом».

Водночас на борту деяких танкерів перебувають озброєні особи у формі, ймовірно співробітники приватних охоронних структур. Операція РФ у Балтійському морі проявляється у вигляді постійної присутності бойових кораблів у визначених зонах.

Начальник оперативного управління ВМС Швеції Марко Петкович заявив, що безпосередньої загрози поки немає, але важливо інформувати громадськість про активність на морі. Раніше про схожі випадки повідомляли і данські ЗМІ: лоцмани описували напружені ситуації під час взаємодії з судами «тіньового флоту».

Шведська берегова охорона також відзначає підвищену активність російського флоту у стратегічно важливих районах Балтики, що підкреслює значущість «тіньового флоту» для економіки РФ. Військові джерела зазначають, що Балтійська флотилія фактично виконує роль статичного морського спостереження, забезпечуючи безпеку судноплавства цих танкерів.

Нагадаємо, що США надали Україні практично «зелене світло» на удари по «тіньовому флоту» Росії. Як повідомляє The Atlantic, попри заяви про прагнення до мирного врегулювання, адміністрація Трампа підтримала дії України щодо завдання шкоди російській нафтовій галузі. У жовтні 2025 року США ввели санкції проти «Роснєфті» та «Лукойла», що паралізувало частину російського експорту і призвело до зниження цін на нафту РФ.