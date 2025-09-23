Світ на межі: ймовірність випадкової ядерної війни зростає

Ризик випадкової ядерної війни значно зріс, і нинішня ситуація нагадує епоху холодної війни. Російський диктатор Володимир Путін “тримає палець на ядерній кнопці”, а ймовірність випадкової ескалації зростає щодня, попереджає стратегічний аналітик військової розвідки, колишня співробітниця Розвідувального управління Міноборони США Ребека Коффлер.

У п’ятницю три російські МіГ-31 порушили повітряний простір Естонії, країни-члена НАТО. Це стало черговою провокацією після інцидентів із безпілотниками над Польщею та Румунією. Коффлер зазначає, що подібні дії є частиною небезпечної гри Кремля, спрямованої на перевірку реакції НАТО та зниження чутливості Європи до порушень її суверенітету, повідомляє The Telegraph.

Минулого тижня Росія провела навчання “Захід-2025”, кульмінацією яких стало моделювання тактичного ядерного удару за особистої участі Путіна. "Ризик ядерної війни сьогодні — на найвищому рівні. Немислиме є більш реальним, ніж більшість готова визнати", — пише Коффлер. Росія відпрацьовує сценарії обмеженого застосування ядерної зброї, розглядаючи її не лише як фактор стримування, а й як реальний бойовий інструмент.

Аналітикиня порівнює нинішню ситуацію з кризою 1983 року під час навчань “Able Archer”, коли через радянські підозри світ опинився за крок від ядерної війни. “Ймовірність прорахунку із трагічними наслідками цілком реальна”, — застерігає Коффлер.

За її словами, відсутність довіри між Москвою та Заходом, регулярні провокації й паралельні навчання НАТО та РФ створюють небезпечні умови для випадкової ескалації, особливо на тлі війни в Україні та відсутності прямих каналів зв’язку.

