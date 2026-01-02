Мікропластик у воді можна зменшити звичайним кип’ятінням

Кип’ятіння питної води може суттєво зменшити вміст у ній мікропластику — такого висновку дійшли науковці з Китаю.

На тлі зростання занепокоєння через поширення мікропластику в їжі та напоях дослідники з Гуанчжоуського медичного університету та Цзинаньського університету перевірили, чи допомагає звичайне кип’ятіння водопровідної води позбутися пластикових частинок.

Про це пише The Hill.

У межах експерименту вчені використали м’яку та жорстку воду, до якої додали три найпоширеніші типи пластику — полістирол, поліетилен і поліпропілен. Під час інтенсивного кип’ятіння природні мінерали, зокрема карбонат кальцію, почали кристалізуватися й обволікати частинки пластику, після чого вони осідали на дно.

Після охолодження води дослідники відокремили мінерально-пластикові відкладення. Результати показали, що кип’ятіння з подальшим фільтруванням дозволяє видалити до 90% нано- та мікропластику. У випадку м’якої води ефективність була значно нижчою — близько 25%.

Науковці наголошують, що метод працює найкраще для води з високим вмістом мінералів, тобто жорсткої води. За їхніми словами, така проста побутова практика може безпечно зменшити кількість мікропластику, який людина споживає з водою.

Також експерти радять зменшувати інші джерела потрапляння мікропластику в організм, зокрема замінювати пластикові дошки для нарізання на дерев’яні та рідше користуватися пластиковими столовими приборами.