Погода 5 січня: сніг, дощ, невеликий мороз

Сьогодні в Україні збережеться хмарна погода, у південних областях та на південному заході сніг і дощ. На решті території без опадів. На дорогах, крім півдня, місцями ожеледиця. Вітер західний з переходом на східний, 5-10 м/с, повідомили синоптики.

Температура повітря 1-6 градусів морозу. На півдні та південному сході країни 4-9 градусів тепла.

У Києві та області - хмарно й без опадів. Вітер - західний з переходом у східний, 5-10 м/с. Температура повітря у столиці 3-5 градусів морозу. На Київщині - 1-6 градусів морозу.

Як повідомляло раніше ForUa, синоптики пророкують екстремальні морози.

 

 

 Автор: Тетяна Андрійко

Теги:

прогноз погодиморозснігпогода в Україніпогода в Києвіпогода 5 січня
