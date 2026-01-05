Погода 5 січня: сніг, дощ, невеликий мороз

Сьогодні в Україні збережеться хмарна погода, у південних областях та на південному заході сніг і дощ. На решті території без опадів. На дорогах, крім півдня, місцями ожеледиця. Вітер західний з переходом на східний, 5-10 м/с, повідомили синоптики.

Температура повітря 1-6 градусів морозу. На півдні та південному сході країни 4-9 градусів тепла.

У Києві та області - хмарно й без опадів. Вітер - західний з переходом у східний, 5-10 м/с. Температура повітря у столиці 3-5 градусів морозу. На Київщині - 1-6 градусів морозу.

