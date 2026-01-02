На Поділлі чоловік із шилом напав на військовослужбовця ТЦК

У Гайсинському районі Вінницької області затримали чоловіка, якого підозрюють у нападі на військовослужбовця районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки.

Як повідомила Вінницька обласна прокуратура, інцидент стався у четвер, 2 січня, в одному з сіл району під час виконання працівниками ТЦК службових обов’язків. Військові зупинили на вулиці 46-річного місцевого жителя для перевірки військово-облікових документів.

За даними слідства, чоловік раптово напав на одного з військовослужбовців і вдарив його в ногу гострим предметом, схожим на шило, після чого втік з місця події. Потерпілому надали медичну допомогу.

Правоохоронці оперативно встановили особу нападника та затримали його за місцем проживання. Ймовірне знаряддя злочину вилучили. Досудове розслідування проводить слідчий відділ Гайсинського районного управління поліції.

У прокуратурі також нагадали, що раніше подібний інцидент стався у Дніпрі, де чоловік поранив ножем двох військовослужбовців ТЦК під час заходів оповіщення. Тоді обох постраждалих госпіталізували.