﻿
Надзвичайні події

На Поділлі чоловік із шилом напав на військовослужбовця ТЦК

На Поділлі чоловік із шилом напав на військовослужбовця ТЦК

У Гайсинському районі Вінницької області затримали чоловіка, якого підозрюють у нападі на військовослужбовця районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки.

Як повідомила Вінницька обласна прокуратура, інцидент стався у четвер, 2 січня, в одному з сіл району під час виконання працівниками ТЦК службових обов’язків. Військові зупинили на вулиці 46-річного місцевого жителя для перевірки військово-облікових документів.

За даними слідства, чоловік раптово напав на одного з військовослужбовців і вдарив його в ногу гострим предметом, схожим на шило, після чого втік з місця події. Потерпілому надали медичну допомогу.

Правоохоронці оперативно встановили особу нападника та затримали його за місцем проживання. Ймовірне знаряддя злочину вилучили. Досудове розслідування проводить слідчий відділ Гайсинського районного управління поліції.

У прокуратурі також нагадали, що раніше подібний інцидент стався у Дніпрі, де чоловік поранив ножем двох військовослужбовців ТЦК під час заходів оповіщення. Тоді обох постраждалих госпіталізували.

 Автор: Богдан Моримух

Теги:

прокуратураГайсинТЦКнапад на ТЦК
Читайте нас у Google News
Читайте нас у Telegram

Читайте також

Радикальні зміни на Банковій: Кирило Буданов очолить Офіс Президента України
Полiтика 02.01.2026 13:47:55
Радикальні зміни на Банковій: Кирило Буданов очолить Офіс Президента України
Читати
До Києва привезли унікальний пам’ятник
Культура 02.01.2026 13:30:52
До Києва привезли унікальний пам’ятник
Читати
Держдепартамент США закликав американців негайно залишити Росію
Свiт 02.01.2026 13:14:49
Держдепартамент США закликав американців негайно залишити Росію
Читати

Популярнi статтi