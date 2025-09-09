﻿
Головне

Миру в Україні до Різдва не чекайте, — голова МЗС Італії

Миру в Україні до Різдва не чекайте, — голова МЗС Італії

Міністр закордонних справ Італії Антоніо Таяні заявив, що очікувати швидкого врегулювання війни в Україні не варто. За його словами, лише нові санкції проти Росії здатні реально вплинути на агресора.

Таяні підкреслив, що до Різдва не варто очікувати конкретних зрушень у конфлікті. Президент США Дональд Трамп сподівався на конструктивну позицію Володимира Путіна, проте відповідь Кремля була «негативною», повідомляє Rai News. «Єдиний реальний інструмент сьогодні — це санкції, які позбавлять Росію можливості фінансувати армію», — наголосив італійський дипломат.

Міністр також назвав «марними» останні погрози Кремля щодо європейських військ, які Путін вважатиме «законною ціллю», якщо їх введуть в Україну.

Італія, за словами Таяні, не приєднається до «коаліції рішучих» з відправки солдатів на українську територію. Натомість пропонується альтернативний шлях — угода за аналогією зі статтею 5 НАТО, яка не буде провокацією для Росії, але забезпечить незалежність і безпеку України.

Як повідомляло раніше ForUa, Путін після Пекіна розпочав новий етап війни проти України.

 

 

 

 

 

 Автор: Тетяна Андрійко

Теги:

санкції проти РФпутінТрампвійна в УкраїніАнтоніо Таянімир в Українікоаліція рішучих5 стаття НАТО
Читайте нас у Google News
Читайте нас у Telegram

Читайте також

Росіяни концентрують удари проти нашої енергетики: Президент провів Ставку про посилення ППО
Війна 08.09.2025 20:58:42
Росіяни концентрують удари проти нашої енергетики: Президент провів Ставку про посилення ППО
Читати
Євросоюз має відмовитися від російської нафти, — Кріс Райт
Свiт 08.09.2025 20:39:14
Євросоюз має відмовитися від російської нафти, — Кріс Райт
Читати
СБУ знешкодила банду, яка діяла у п’яти регіонах
Надзвичайні події 08.09.2025 20:20:13
СБУ знешкодила банду, яка діяла у п’яти регіонах
Читати

Популярнi статтi