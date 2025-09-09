Миру в Україні до Різдва не чекайте, — голова МЗС Італії

Міністр закордонних справ Італії Антоніо Таяні заявив, що очікувати швидкого врегулювання війни в Україні не варто. За його словами, лише нові санкції проти Росії здатні реально вплинути на агресора.

Таяні підкреслив, що до Різдва не варто очікувати конкретних зрушень у конфлікті. Президент США Дональд Трамп сподівався на конструктивну позицію Володимира Путіна, проте відповідь Кремля була «негативною», повідомляє Rai News. «Єдиний реальний інструмент сьогодні — це санкції, які позбавлять Росію можливості фінансувати армію», — наголосив італійський дипломат.

Міністр також назвав «марними» останні погрози Кремля щодо європейських військ, які Путін вважатиме «законною ціллю», якщо їх введуть в Україну.

Італія, за словами Таяні, не приєднається до «коаліції рішучих» з відправки солдатів на українську територію. Натомість пропонується альтернативний шлях — угода за аналогією зі статтею 5 НАТО, яка не буде провокацією для Росії, але забезпечить незалежність і безпеку України.

