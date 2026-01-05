Світла не буде 4-8 годин: актуальний графік для Києва

Сьогодні у столиці продовжують діяти погодинні графіки відключень електроенергії для побутових споживачів. За інформацією ДТЕК, світла не буде від 4 до 8 годин на добу.
Графіки відключень по чергах:
1.1 черга: 08:00–12:00 та 18:30–22:30
1.2 черга: 00:00–01:30, 08:00–12:00, 18:30–20:30
2.1 черга: 08:00–12:00 та 18:30–22:30
2.2 черга: 08:00–12:00 та 18:30–22:30
3.1 черга: 11:30–15:30 та 22:00–24:00
3.2 черга: 11:30–15:30
4.1 черга: 11:30–15:30
4.2 черга: 01:00–05:00 та 11:30–15:30
5.1 черга: 15:00–19:00
5.2 черга: 06:00–08:30 та 15:00–19:00
6.1 черга: 05:00–08:30 та 15:00–19:00
6.2 черга: 06:00–08:30 та 15:00–19:00
Мешканців столиці закликають планувати споживання електроенергії заздалегідь та стежити за оновленнями у телеграм-каналі ДТЕК на випадок змін графіків.
Як повідомляло раніше ForUa, українцям можуть давати світло лише на 2-4 години на добу.
Автор: Тетяна Андрійко