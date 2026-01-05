﻿
Столиця

Світла не буде 4-8 годин: актуальний графік для Києва

Світла не буде 4-8 годин: актуальний графік для Києва

Сьогодні у столиці продовжують діяти погодинні графіки відключень електроенергії для побутових споживачів. За інформацією ДТЕК, світла не буде від 4 до 8 годин на добу.

Графіки відключень по чергах:

1.1 черга: 08:00–12:00 та 18:30–22:30

1.2 черга: 00:00–01:30, 08:00–12:00, 18:30–20:30

2.1 черга: 08:00–12:00 та 18:30–22:30

2.2 черга: 08:00–12:00 та 18:30–22:30

3.1 черга: 11:30–15:30 та 22:00–24:00

3.2 черга: 11:30–15:30

4.1 черга: 11:30–15:30

4.2 черга: 01:00–05:00 та 11:30–15:30

5.1 черга: 15:00–19:00

5.2 черга: 06:00–08:30 та 15:00–19:00

6.1 черга: 05:00–08:30 та 15:00–19:00

6.2 черга: 06:00–08:30 та 15:00–19:00

Мешканців столиці закликають планувати споживання електроенергії заздалегідь та стежити за оновленнями у телеграм-каналі ДТЕК на випадок змін графіків.

Як повідомляло раніше ForUa, українцям можуть давати світло лише на 2-4 години на добу.

 

 

 

 

 

 Автор: Тетяна Андрійко

Теги:

електропостачанняграфіки відключеньграфіки для Києвавідключення світла 5 січня
Читайте нас у Google News
Читайте нас у Telegram

Читайте також

Колумбією керує хвора людина, яка продає кокаїн США, - Трамп
Свiт 05.01.2026 12:32:47
Колумбією керує хвора людина, яка продає кокаїн США, - Трамп
Читати
Євробачення-2026: букмекери вже назвали фаворитів
Культура 05.01.2026 12:12:26
Євробачення-2026: букмекери вже назвали фаворитів
Читати
Зеленський призначив Кислицю першим заступником голови ОП
Полiтика 05.01.2026 11:47:04
Зеленський призначив Кислицю першим заступником голови ОП
Читати

Популярнi статтi