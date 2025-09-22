У Київській області співробітники СБУ затримали двох агентів ФСБ, які постачали до Росії українські SIM-карти для поліпшення зв’язку та навігації ударних дронів.

За даними слідства, затримані – мешканці столичного регіону, один із яких є колишнім правоохоронцем. Після інструктажу від кураторів ФСБ вони закуповували українські SIM-карти та відправляли їх своїм спільникам у ЄС. Ті в свою чергу вже пересилали карти в РФ — у міста Набережні Челни та Єлабуга (Татарстан), де виробляють бойові безпілотники.

Крім того, агенти намагалися вербувати співробітників українських мобільних операторів, щоб отримувати розвіддані зсередини компаній.

Під час обшуків у затриманих вилучили смартфони з доказами зв’язку з ФСБ, контакти із закордонними спільниками та партію підготовлених до «трафіку» SIM-карток.

Зловмисникам уже повідомили про підозру за ч. 2 ст. 111 ККУ (державна зрада в умовах воєнного стану). Вони перебувають під вартою, їм загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.

Наразі СБУ проводить слідчі дії, щоб вийти на інших учасників агентурної мережі, зокрема тих, хто допомагав переправляти SIM-карти з території Євросоюзу до РФ.

Як повідомляло раніше ForUa, 18-річний студент готував удари РФ центральних областях.