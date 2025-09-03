18-річний студент готував удари РФ центральних областях

Служба безпеки України викрила російського агента, який планував удари РФ по Полтавській, Черкаській та Кіровоградській областях.

Завданням агента було: виявляти оперативні летовища та засоби ППО, передавати їхні координати російським спецслужбам.

За даними СБУ, завербованим виявився 18-річний студент технічного коледжу з Полтавщини. До уваги російських кураторів він потрапив під час пошуку «легких заробітків» у Telegram-каналах.

Щоб збирати розвіддані, юнак подорожував центральними регіонами України, приховано фотографуючи потенційні цілі та наслідки обстрілів. «У разі виявлення авіаційного об’єкта агент планував встановити навколо периметра “маячки” з віддаленим доступом для окупантів», — зазначили у СБУ. За допомогою цих пристроїв російські війська планували відстежувати авіабази та дислокацію мобільно-вогневих груп ППО та завдавати удари.

Агента затримали до того, як він встановив шпигунські пристрої. Під час обшуків вилучили: смартфон із доказами контактів з куратором, мінівідеокамери для коригування повітряних атак РФ.

Наразі затриманий перебуває під вартою, йому загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.

