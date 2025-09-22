Колапс в аеропортах Європи триває вже третю добу

Деякі з найбільших аеропортів Європи продовжують відчувати труднощі після хакерської атаки на системи автоматичної реєстрації. У Брюсселі авіакомпанії попросили скасувати половину рейсів на понеділок через постійні технічні проблеми, повідомляє Reuters.

У п’ятницю хакери атакували постачальника систем реєстрації та посадки на рейс Collins Aerospace (RTX), що спричинило збої у роботі лондонського аеропорту Гітроу, а також аеропортів Берліна та Брюсселя. У суботу пасажири стикнулися з довгими чергами, скасуванням рейсів та затримками. Хоча в неділю ситуація в Берліні та Гітроу зтрохи покращилася, затримки та скасування рейсів у Брюсселі продовжилися.

Компанія Collins Aerospace повідомила, що працює з чотирма постраждалими аеропортами та авіакомпаніями-клієнтами над завершенням оновлень, необхідних для відновлення повної функціональності. У Брюсселі заявили, що поки не отримали безпечну оновлену версію програмного забезпечення, що змусило авіакомпанії скасувати 50 із 257 запланованих рейсів на неділю. На день раніше було скасовано 25 із 234 вильотів.

Ця кібератака ще раз підкреслює уразливість критичної інфраструктури Європи та масштабні наслідки хакерських атак для пасажирів та бізнесу.

Як повідомляло раніше ForUa, літак з Урсулою фон дер Ляєн здійснив вимушену посадку .