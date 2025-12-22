Реальний ВВП України в листопаді зріс на 3,6% попри удари по енергетиці

Темпи зростання реального валового внутрішнього продукту України в листопаді прискорилися до 3,6% у річному вимірі. Про це йдеться в оцінці Інституту економічних досліджень і політичних консультацій (ІЕД).

В інституті пояснюють, що ключовим чинником такого результату став аграрний сектор, насамперед пізніший, ніж торік, збір кукурудзи. Водночас промислове виробництво скорочувалося через руйнування енергетичної інфраструктури внаслідок російських атак.

За оцінкою ІЕД, економічна ситуація в листопаді та на початку грудня погіршилася через постійні обстріли енергетичних і залізничних об’єктів. Однак позитивний внесок сільського господарства дозволив зберегти зростання ВВП. Реальна валова додана вартість у агросекторі, за розрахунками експертів, зросла на 36% порівняно з листопадом минулого року.

Крім аграрного виробництва, як і в третьому кварталі 2025 року, економіку підтримували оборонні закупівлі. Реальна валова додана вартість у торгівлі, за оцінкою ІЕД, зросла на 5,5% у річному вимірі.

Водночас у добувній промисловості зафіксовано падіння приблизно на 18% через подальші атаки Росії на газо- та вуглевидобувні об’єкти. Скорочення реальної валової доданої вартості також зафіксовано в переробній промисловості (–0,9%) та в енергетиці (–0,2%) через проблеми з доступом до електроенергії. В ІЕД наголошують, що в листопаді російські удари суттєво обмежили можливості передачі електроенергії між регіонами, що знизило ефективність імпорту для балансування енергосистеми.

Падіння реальної валової доданої вартості у транспорті в листопаді сповільнилося до 6% проти близько 10% у жовтні. Водночас в ІЕД попереджають про ризик поглиблення спаду в грудні через посилення атак Росії на залізничну інфраструктуру, знищення рухомого складу та колій.

Раніше Міністерство економіки оцінило зростання реального ВВП України в листопаді на рівні 5,3% проти 2,3% у жовтні. За даними Держстату, у третьому кварталі 2025 року економіка зросла на 2,1% у річному вимірі, тоді як у другому кварталі цей показник становив 0,8%, а в першому — 0,9%. Аналогічну оцінку для третього кварталу надав і Національний банк України.