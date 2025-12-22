Зеленський анонсував нові санкції проти помічників агресії РФ, зокрема громадян Китаю

Президент Володимир Зеленський заявив, що до кінця року Україна ухвалить ще кілька нових санкційних рішень. Обмеження стосуватимуться фізичних осіб і компаній, які сприяють російській агресії, а також тих, хто підтримує воєнно-промисловий комплекс РФ, зокрема громадян Китаю.

Про це керівник держави повідомив у понеділок, 22 грудня, у своєму Telegram-каналі.

За словами Зеленського, до санкційного пакета також увійдуть особи, які виправдовують війну Росії проти України в медіа, а також спортсмени, що використовують свою популярність і увагу до спорту для глорифікації російської агресії.

Президент наголосив, що Україна паралельно координує дії з міжнародними партнерами. Зокрема, Київ співпрацює з європейськими структурами над деталями 20-го пакета санкцій Європейського Союзу, ключовою метою якого є посилення тиску на енергетичні активи Владіміра Путіна та пов’язаних із ним олігархів.

Окрім цього, Зеленський повідомив про підготовку нового санкційного пакета з боку Канади та подякував Оттаві за підтримку. Він також анонсував подальшу синхронізацію українських санкцій із міжнародними — відповідні рішення РНБО та президентські укази, за його словами, будуть оприлюднені найближчим часом.

Раніше повідомлялося, що Європейський Союз планує ухвалити 20-й пакет санкцій проти Росії до четвертої річниці повномасштабного вторгнення РФ в Україну — до 24 лютого 2026 року.