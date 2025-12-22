﻿
Полiтика

Зеленський анонсував нові санкції проти помічників агресії РФ, зокрема громадян Китаю

Президент Володимир Зеленський заявив, що до кінця року Україна ухвалить ще кілька нових санкційних рішень. Обмеження стосуватимуться фізичних осіб і компаній, які сприяють російській агресії, а також тих, хто підтримує воєнно-промисловий комплекс РФ, зокрема громадян Китаю.

Про це керівник держави повідомив у понеділок, 22 грудня, у своєму Telegram-каналі.

За словами Зеленського, до санкційного пакета також увійдуть особи, які виправдовують війну Росії проти України в медіа, а також спортсмени, що використовують свою популярність і увагу до спорту для глорифікації російської агресії.

Президент наголосив, що Україна паралельно координує дії з міжнародними партнерами. Зокрема, Київ співпрацює з європейськими структурами над деталями 20-го пакета санкцій Європейського Союзу, ключовою метою якого є посилення тиску на енергетичні активи Владіміра Путіна та пов’язаних із ним олігархів.

Окрім цього, Зеленський повідомив про підготовку нового санкційного пакета з боку Канади та подякував Оттаві за підтримку. Він також анонсував подальшу синхронізацію українських санкцій із міжнародними — відповідні рішення РНБО та президентські укази, за його словами, будуть оприлюднені найближчим часом.

Раніше повідомлялося, що Європейський Союз планує ухвалити 20-й пакет санкцій проти Росії до четвертої річниці повномасштабного вторгнення РФ в Україну — до 24 лютого 2026 року.

