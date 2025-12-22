﻿
Окупанти влаштували залізничну аварію на Житомирщині

Через аварію вантажного поїзда поблизу Коростеня постраждали четверо працівників "Укрзалізниці".

"Житомирщина: внаслідок російської атаки БпЛА на об’єкти енергетичної та транспортної інфраструктури області постраждало чотири працівники "Укрзалізниці". Сталася аварія на залізничних коліях", - повідомляє ДСНС.

Рятувальники евакуювали постраждалих з пошкоджених локомотивів та передали їх медикам "швидкої". Сапери ДСНС обстежили території на наявність ВНП.

"Всі займання ліквідовані, тривають відновлювальні роботи. На місці працюють надзвичайники, представники всіх екстрених служб, "Укрзалізниці" та волонтери Українського Червоного Хреста", - повідомляє ДСНС.

Фото: ДСНС.

 Автор: Галина Роюк

